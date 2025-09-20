―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.7　ヤーマン <6630>
　25年12月期第1四半期(5-7月)の連結経常損益は8億1200万円の赤字(前年同期は1500万円の黒字)に転落した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7034> プロレド 　　　東Ｐ 　 -16.28 　　9/16　　　3Q　　　 98.12
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　東Ｐ 　 -15.91 　　9/16　　上期　　　 25.32
<4384> ラクスル 　　　東Ｐ 　 -14.29 　　9/12　本決算　　　 31.43
<2695> くら寿司 　　　東Ｐ 　 -11.92 　　9/12　　　3Q　　　-18.28
<4666> パーク２４ 　　東Ｐ 　 -10.81 　　9/16　　　3Q　　　 -7.26

<9603> ＨＩＳ 　　　　東Ｐ　　 -6.59 　　9/12　　　3Q　　　 16.05
<6630> ヤーマン 　　　東Ｐ　　 -6.08 　　9/12　　　1Q　　　　赤転
<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　東Ｐ　　 -5.83 　　9/12　　上期　　　　赤拡
<3921> ネオジャパン 　東Ｐ　　 -4.91 　　9/12　　上期　　　 44.42
<4446> リンクユーＧ 　東Ｐ　　 -4.13 　　9/12　本決算　　　 75.45

<9743> 丹青社 　　　　東Ｐ　　 -3.53 　　9/12　　上期　　　178.62
<3475> グッドコムＡ 　東Ｐ　　 -2.00 　　9/12　　　3Q　　　-60.26
<2353> 日本駐車場 　　東Ｐ　　 -1.99 　　9/12　本決算　　　　8.53
<3657> ポールＨＤ 　　東Ｐ　　 -1.65 　　9/12　　上期　　　　赤転
<7683> ＷＡ 　　　　　東Ｐ　　 -0.76 　　9/12　　上期　　　　0.51

<6309> 巴工業 　　　　東Ｐ　　 -0.35 　　9/12　　　3Q　　　 23.20

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース