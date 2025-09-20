

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.7 ヤーマン <6630>

25年12月期第1四半期(5-7月)の連結経常損益は8億1200万円の赤字(前年同期は1500万円の黒字)に転落した。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7034> プロレド 東Ｐ -16.28 9/16 3Q 98.12

<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東Ｐ -15.91 9/16 上期 25.32

<4384> ラクスル 東Ｐ -14.29 9/12 本決算 31.43

<2695> くら寿司 東Ｐ -11.92 9/12 3Q -18.28

<4666> パーク２４ 東Ｐ -10.81 9/16 3Q -7.26



<9603> ＨＩＳ 東Ｐ -6.59 9/12 3Q 16.05

<6630> ヤーマン 東Ｐ -6.08 9/12 1Q 赤転

<4813> ＡＣＣＥＳＳ 東Ｐ -5.83 9/12 上期 赤拡

<3921> ネオジャパン 東Ｐ -4.91 9/12 上期 44.42

<4446> リンクユーＧ 東Ｐ -4.13 9/12 本決算 75.45



<9743> 丹青社 東Ｐ -3.53 9/12 上期 178.62

<3475> グッドコムＡ 東Ｐ -2.00 9/12 3Q -60.26

<2353> 日本駐車場 東Ｐ -1.99 9/12 本決算 8.53

<3657> ポールＨＤ 東Ｐ -1.65 9/12 上期 赤転

<7683> ＷＡ 東Ｐ -0.76 9/12 上期 0.51



<6309> 巴工業 東Ｐ -0.35 9/12 3Q 23.20



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

