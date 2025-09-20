―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　ＪＭＨＤ <3539>
　25年7月期の連結経常利益は前の期比8.9％増の101億円になり、26年7月期も前期比8.4％増の110億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3665> エニグモ 　　　東Ｐ 　 +42.33 　　9/12　　上期　　　　赤転
<9279> ギフトＨＤ 　　東Ｐ 　 +19.90 　　9/12　　　3Q　　　 12.17
<3193> エターナルＧ 　東Ｐ　　 +6.46 　　9/12　本決算　　　　1.19
<3539> ＪＭＨＤ 　　　東Ｐ　　 +5.09 　　9/12　本決算　　　　8.44
<3903> ｇｕｍｉ 　　　東Ｐ　　 +4.40 　　9/12　　　1Q　　　370.99

<3480> ＪＳＢ 　　　　東Ｐ　　 +2.09 　　9/12　　　3Q　　　　4.31
<2678> アスクル 　　　東Ｐ　　 +1.78 　　9/16　　　1Q　　　-62.63
<3843> フリービット 　東Ｐ　　 +1.73 　　9/12　　　1Q　　　 13.71
<1766> 東建コーポ 　　東Ｐ　　 +1.16 　　9/12　　　1Q　　　　8.88
<8079> 正栄食 　　　　東Ｐ　　 +1.08 　　9/12　　　3Q　　　 -2.40

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース