女子プロレスラーの凛（32）が19日にブログを更新。2歳の長女・寿々ちゃんに子ども用のハーネスを付けて散歩する様子を公開した。

【映像】“横顔ママそっくり”寿々ちゃんの顔出しショット

タレントの北斗晶の長男・佐々木健之介さん（26）と結婚し、2023年8月に第1子となる女の子を出産した凛。ブログでは寿々ちゃんの成長の様子を発信していて、あんず飴をあげようとする顔出し親子ショットを披露すると、「横顔ママそっくり」「2人の写真を見ると本当にそっくりで可愛い」と話題になっていた。

子ども用のハーネスをつけて散歩をする寿々ちゃん

2025年9月19日の更新では、子ども用のハーネスをつけて散歩をする寿々ちゃんの写真を公開。

「家の所は車通りも多いから危ないので必ずひも付けます。お散歩いくよ〜って言ったら急に走っていて何するのかと思って待ってたら、自分のおもちゃ部屋からわんちゃんのお人形と、わんちゃん入れを持ってきました。いつもお散歩は梅ちゃん（北斗晶の愛犬）達と一緒だから一緒に連れて行きたかったみたいで可愛かった〜〜。途中でわんちゃんを出してあげて、帰るまで抱っこしてました!!とってもご機嫌です」とつづっている。

この投稿にファンからは「寿々ちゃん、最高に可愛いですね」「お散歩はワンちゃん達も一緒に連れて行き、抱っこして可愛すぎるね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）