文化庁長官表彰を受けた女性初の１級酒造技能士 椎谷和子さん ８４

「王紋酒造」（新潟県新発田市）で約４０年間酒造りに携わり、女性として日本で初めて１級酒造技能士となった。

女性蔵人として初めて責任的立場を与えられて活躍した功績が認められ、昨年１２月には文化庁長官表彰を受けた。

農家だった１９６５年、知人から「王紋酒造でおかって（炊事）の働き手を探しているけど、やってみない」と誘われた。当時２４歳。すでに２児の母だったが、近所の若者たちが外で働いているのを見て羨ましく思っていたことから、首を縦に振った。

酒蔵に入ると、すぐにその世界に魅了された。ねじりはちまきにはだしの男性たちが、ときに威勢のいいかけ声を出しながら、きびきびと働く。そんな姿が「かっこよかった」。翌年の秋、杜氏（とうじ）に頼み込んだ。「私も酒造りがしたい」

最初の１年は洗い物や掃除といった雑用をこなし、２年目からは発酵状態や味の分析、出来上がった酒の搾りや濾過（ろか）、火入れを担った。「女人禁制」と言われた酒造りの世界で必死に食らいつく毎日だった。

そんな中、７４年に国家資格「酒造技能士」の検定制度が始まる。７６年に受験することを決めた。酒母やもろみの分析、きき酒といった実技のほか、学科試験で問われる内容も清酒製造法から酒税法や細菌学まで多岐にわたる。仕事の合間に杜氏に教わり、家に帰って家事育児をこなした後の深夜にも机に向かった。３時間ほどしか眠れない日が続いた。

結果は一発合格。さらに女性で合格したのは１、２級合わせて自分一人だと聞かされた。「二度びっくりした」。同時に「資格を取った以上は少しでもいいものを作っていかなければ」と気が引き締まる思いだった。

資格取得後には、麹（こうじ）造りや酒母造りなど、酒造りの一通りの仕事を任されるようになった。他の女性蔵人も自分に続いて資格を取得し、だんだんと酒造りの中心に入る女性が増えていった。蔵人になった当初は「男と同じ仕事をしていても、女だから口は控えめにしていた」というが、２００３年に退職する頃には「女性も男性もなく、働きやすくなった」と実感する。

文化庁長官からの表彰理由は「酒造りの世界において女性活躍の場を切り開いた」から。「ただただ一生懸命働いただけ。こんな立派な賞をいただけるなんてびっくり」と謙遜する。

今でも自宅で「王紋」をたしなみ、酒造り業界に思いをはせる。

「男女、年齢、国籍関係なく、みんなに喜んでもらえるおいしいお酒を造ってほしい」

椎谷和子さん １９４１年２月、新発田市生まれ。６５年に炊事担当として王紋酒造で働き始め、翌年から蔵人に。７６年には日本初の女性１級酒造技能士となった。２００３年に退社。２４年度の文化庁長官表彰に選ばれた。

◇

椎谷さんは退職後も講演会やシンポジウムを通じ、「女性だからできないではなく、本人の気持ち次第でできる」と訴え続けてきたという。近年は女性に加え、外国人の蔵人も増えていると聞く。椎谷さんの歩みは女性にとどまらず、業界で少数派とされる人々にとっても大きな励みになっているに違いない。（家田晃成）