◆米大リーグ ドジャース６―３ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１９日（日本時間２０日）、１３年連続となるポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。この日ＰＳ進出マジックを「１」で迎え、対象チームのＤバックスが敗れたため、ジャイアンツ戦の試合中に進出は決まっていたが、逆転勝利で花を添えた。同地区２位のパドレスとのゲーム差は４となり、地区優勝マジック「４」とした。

この日は今季限りで現役引退のＣ・カーショー投手（３７）がレギュラーシーズンでは本拠地最終登板。５回途中２失点でマウンドを降り、チケット完売の本拠地で大歓声を浴びた。すると、直後の５回に大谷翔平投手（３１）が５２号逆転３ラン。ベッツが２者連続の２０号ソロで一挙４得点を奪い試合を決めた。

ロバーツ監督は「（５回は）翔平の素晴らしい打席でしたし、（ジャイアンツ先発の）レイをやっと攻略できた。序盤は速球もスライダーも良くて、我々は翻弄（ほんろう）されていたが、あの翔平の打席はレイ自身も驚いたと思う。（打たれたのは）いい球だったと思うから」と称賛。カーショーについては「ベストな投球ではなかったが、彼はいつも何とかやりくりして、試合に勝つ位置にチームを置いてくれた。そして（５回に）もう１人打者と対戦して、ファンが彼をたたえる瞬間を持てたことはこれ以上ないことだったと思う」と話した。