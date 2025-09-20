ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国ASEAN博覧会に人型ロボット多数登場 中国ASEAN博覧会に人型ロボット多数登場 中国ASEAN博覧会に人型ロボット多数登場 2025年9月20日 15時19分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 人型ロボットと四足歩行ロボットのパフォーマンスを見る来場者たち。（南寧＝新華社記者／王楚然） 【新華社南寧9月20日】中国広西チワン族自治区南寧市で17日に始まった「第22回中国・東南アジア諸国連合（ASEAN）博覧会」では、数多くのスマートな人型ロボットが登場し、来場者の注目を集めている。会期は21日まで。来場者に手を差し伸べる人型ロボット。（南寧＝新華社記者／王楚然）人型ロボットとのボクシングを披露する出展者。（南寧＝新華社記者／王楚然）広西産業技術研究院のブースに展示された人型ロボット。（南寧＝新華社記者／王楚然）人型ロボットとの対話を実演する出展者。（南寧＝新華社記者／王楚然）ドラム演奏と歌唱を披露する人型ロボット。（南寧＝新華社記者／王楚然）人型ロボットによるダンスを見つめる来場者。（南寧＝新華社記者／王楚然） リンクをコピーする みんなの感想は？