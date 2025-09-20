人型ロボットと四足歩行ロボットのパフォーマンスを見る来場者たち。（南寧＝新華社記者／王楚然）

　【新華社南寧9月20日】中国広西チワン族自治区南寧市で17日に始まった「第22回中国・東南アジア諸国連合（ASEAN）博覧会」では、数多くのスマートな人型ロボットが登場し、来場者の注目を集めている。会期は21日まで。

来場者に手を差し伸べる人型ロボット。（南寧＝新華社記者／王楚然）
人型ロボットとのボクシングを披露する出展者。（南寧＝新華社記者／王楚然）
広西産業技術研究院のブースに展示された人型ロボット。（南寧＝新華社記者／王楚然）
人型ロボットとの対話を実演する出展者。（南寧＝新華社記者／王楚然）
ドラム演奏と歌唱を披露する人型ロボット。（南寧＝新華社記者／王楚然）
人型ロボットによるダンスを見つめる来場者。（南寧＝新華社記者／王楚然）