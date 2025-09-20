名前を思い出すヒントは飼い主との記憶。名前に込められた願いは何？／ひまちゃんと天国の面接
『ひまちゃんと天国の面接』（しらほし卯乃/KADOKAWA）第2回【全7回】
【漫画】『ひまちゃんと天国の面接』を第1回から読む
寿命を全うした1匹のハムスター・ひまちゃんが飼い主のもとを旅立ち、虹の橋を渡った。天国への入り口である虹の橋のふもとでは、“天国面接”が行われる。問われるのは自分の名前や、大切だった飼い主との思い出。生者が死者を想うことで、死者のもとに降る「追憶の花」に包まれながら、ひまちゃんは今日も元気に過ごす。愛する人との再会を夢見て――。SNSで多くの反響を呼んだ、ひまちゃんの記憶とこれからの物語『ひまちゃんと天国の面接』をお届けします。
