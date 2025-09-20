「GU×ハリポタ」第7弾コラボはポップな配色が映える〜！絶対欲しいマストバイアイテムをチェック
魔法使いの物語『ハリー・ポッター』と「GU（ジーユー）」の第7弾コラボコレクションが登場。メンズ5型・ウィメンズ4型・キッズ2型がそろいます。
作品でもおなじみのグリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフのホグワーツ4つの寮や、ホグワーツ生も大好きな“ハニーデュークス”のお菓子がモチーフのアイテムがラインナップしました。
それぞれ特徴的なカラーやモチーフがデザインされていて、ついたくさん買ってしまう予感です。
11月21日（金）より、全国のGU店舗および公式オンラインストアで販売がスタートしますよ。
「ハニーデュークス」モチーフのカーデ＆パーカーが欲しい！
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
ほどよくコンパクトなサイズ感の「クルーネックカーディガン Harry Potter」（税込2990円）は、カーディガンとしてはもちろん、ボタンを閉じてトップス使いもできる、一着持っておきたいアイテム。
『NAVY』は、ハニーデュークスのロゴをイメージさせる配色と刺繍ワッペンがユニークでおしゃれです。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
『OFF WHITE』は、バーティー・ボッツの百味ビーンズのパッケージみたいなデザイン。
いずれも、袖に『ハリー・ポッター』のタグ付きで、特別感たっぷりです。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
着心地のいい裏起毛素材を使用した「ヘビーウェイトスウェットパーカ Harry Potter」（税込2990円）は、膨らみがある肉厚な生地感で、リラックスしたシルエット。
『NATURAL』は、袖口に蛙チョコレートの刺繍、フロントにはお菓子のパッケージがあしらわれていますよ。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
『DARK GRAY』のフロントにはハニーデュークスのロゴ、バックにはお店で人気のお菓子、バーティー・ボッツの百味ビーンズのパッケージイラストがプリントされています。
ハニーデュークスのシグネチャーをちりばめた、遊び心のあるデザインがとってもキュートですよね。
390円でゲットできちゃうソックスもずら〜り
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
「クルーソックス Harry Potter」（税込390円）は、ハニーデュークスのロゴ入りの『MULTI(PATTERN)1』と、百味ビーンズをちりばめたような『MULTI(PATTERN)2』の全2色で展開されます。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
「アンクルソックス Harry Potter」（税込390円）は、くるぶし部分にモチーフをポイントであしらった『GRAY』『NATURAL』の2色がそろいます。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
メンズにラインナップした「ソックス Harry Potter」（税込390円）は、ハッフルパフの『GRAY』、グリフィンドールの『WINE』、
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
スリザリンの『DARK GREEN』、レイブンクローの『NAVY』と、4寮を象徴する配色でお目見え。
トレンドのラインソックスをちゃっかり取り入れられるのも、うれしいポイントです。
ソックスの23〜25cmと27〜29cmサイズは、オンラインストアのみの販売なので、そこだけご注意を。
あのお菓子のパケを再現したバッグも登場
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
「ミニバッグ Harry Potter」（税込2490円）には、ハンドルとショルダーベルトの2WAY仕様で2種類がラインナップします。
百味ビーンズのような丸みを帯びたフォルムの『RED』は、内ポケット付きで実用性もバツグンです。
百味ビーンズのイラストが入った付属のチャームも、ポップな雰囲気でかわいい。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
蛙チョコレートのパッケージがモチーフの『NAVY』は、付属のチャームにも蛙がぴょこりとお目見えですよ。
メンズニットはプレッピーコーデにもぴったり◎
メンズラインは、ホグワーツの4寮を魔法界のスポーツ“クィディッチ”を通して表現したデザインがラインナップ。
トレンドのプレッピーな着こなしにもぴったりです。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
「Vネックカーディガン Harry Potter」（税込3990円）は、胸元のワッペンに4寮のシンボルがさりげなく施されていますよ。
バリエーションには、『OFF WHITE』はハッフルパフの“H”型、グリフィンドールの“G”型『WINE』、
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
スリザリンの“S”型『DARK GREEN』、レイブンクローの“R”型『NAVY』の4つがおでまし。
今回も完売必至！気になるアイテムは早めにゲットしよ
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
GUと『ハリー・ポッター』のコラボコレクションは、少し先の11月21日（金）に発売されます。
毎回人気のコラボだから、気になるアイテムを今のうちからチェックしておくのがおすすめですよ。
「ハリー・ポッター」コレクション特設ページ
https://www.gu-global.com/
参照元：株式会社ジーユー プレスリリース
作品でもおなじみのグリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフのホグワーツ4つの寮や、ホグワーツ生も大好きな“ハニーデュークス”のお菓子がモチーフのアイテムがラインナップしました。
それぞれ特徴的なカラーやモチーフがデザインされていて、ついたくさん買ってしまう予感です。
「ハニーデュークス」モチーフのカーデ＆パーカーが欲しい！
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
ほどよくコンパクトなサイズ感の「クルーネックカーディガン Harry Potter」（税込2990円）は、カーディガンとしてはもちろん、ボタンを閉じてトップス使いもできる、一着持っておきたいアイテム。
『NAVY』は、ハニーデュークスのロゴをイメージさせる配色と刺繍ワッペンがユニークでおしゃれです。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
『OFF WHITE』は、バーティー・ボッツの百味ビーンズのパッケージみたいなデザイン。
いずれも、袖に『ハリー・ポッター』のタグ付きで、特別感たっぷりです。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
着心地のいい裏起毛素材を使用した「ヘビーウェイトスウェットパーカ Harry Potter」（税込2990円）は、膨らみがある肉厚な生地感で、リラックスしたシルエット。
『NATURAL』は、袖口に蛙チョコレートの刺繍、フロントにはお菓子のパッケージがあしらわれていますよ。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
『DARK GRAY』のフロントにはハニーデュークスのロゴ、バックにはお店で人気のお菓子、バーティー・ボッツの百味ビーンズのパッケージイラストがプリントされています。
ハニーデュークスのシグネチャーをちりばめた、遊び心のあるデザインがとってもキュートですよね。
390円でゲットできちゃうソックスもずら〜り
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
「クルーソックス Harry Potter」（税込390円）は、ハニーデュークスのロゴ入りの『MULTI(PATTERN)1』と、百味ビーンズをちりばめたような『MULTI(PATTERN)2』の全2色で展開されます。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
「アンクルソックス Harry Potter」（税込390円）は、くるぶし部分にモチーフをポイントであしらった『GRAY』『NATURAL』の2色がそろいます。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
メンズにラインナップした「ソックス Harry Potter」（税込390円）は、ハッフルパフの『GRAY』、グリフィンドールの『WINE』、
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
スリザリンの『DARK GREEN』、レイブンクローの『NAVY』と、4寮を象徴する配色でお目見え。
トレンドのラインソックスをちゃっかり取り入れられるのも、うれしいポイントです。
ソックスの23〜25cmと27〜29cmサイズは、オンラインストアのみの販売なので、そこだけご注意を。
あのお菓子のパケを再現したバッグも登場
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
「ミニバッグ Harry Potter」（税込2490円）には、ハンドルとショルダーベルトの2WAY仕様で2種類がラインナップします。
百味ビーンズのような丸みを帯びたフォルムの『RED』は、内ポケット付きで実用性もバツグンです。
百味ビーンズのイラストが入った付属のチャームも、ポップな雰囲気でかわいい。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
蛙チョコレートのパッケージがモチーフの『NAVY』は、付属のチャームにも蛙がぴょこりとお目見えですよ。
メンズニットはプレッピーコーデにもぴったり◎
メンズラインは、ホグワーツの4寮を魔法界のスポーツ“クィディッチ”を通して表現したデザインがラインナップ。
トレンドのプレッピーな着こなしにもぴったりです。
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
「Vネックカーディガン Harry Potter」（税込3990円）は、胸元のワッペンに4寮のシンボルがさりげなく施されていますよ。
バリエーションには、『OFF WHITE』はハッフルパフの“H”型、グリフィンドールの“G”型『WINE』、
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
スリザリンの“S”型『DARK GREEN』、レイブンクローの“R”型『NAVY』の4つがおでまし。
今回も完売必至！気になるアイテムは早めにゲットしよ
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)
GUと『ハリー・ポッター』のコラボコレクションは、少し先の11月21日（金）に発売されます。
毎回人気のコラボだから、気になるアイテムを今のうちからチェックしておくのがおすすめですよ。
「ハリー・ポッター」コレクション特設ページ
https://www.gu-global.com/
参照元：株式会社ジーユー プレスリリース