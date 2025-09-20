お空にいってしまった大好きなパパを待ち続ける3匹のワンコ。それでも必死に前を向き、立ち上がる姿に大きな反響が寄せられています。思わず涙してしまう投稿は、記事執筆時点で2.6万回再生を突破し「お父さんとの絆に涙…」「笑顔になってよかった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大好きなお父さんが亡くなってしまい、悲しみに暮れる3匹の犬…思わず泣けてくる『必死に立ち直ろうとする姿』】

深い悲しみに暮れるワンコ

YouTubeチャンネル「寝起きのわんこ」に投稿されたのは、3匹のワンコの悲しみと再生の物語です。大好きなパパが病により亡くなってしまい、パパっ子だった3姉妹の次女マルチーズの「苺」ちゃんは、ごはんが食べられないほど塞ぎこんでいたといいます。下痢や嘔吐、そしてボロボロになったソファは苺ちゃんの心を映しているようでした。

この日、パパの部屋を片付けるママを見たワンコたち。ヨークシャーテリアの長女「桃」ちゃんは、パパにおトイレ報告をするために部屋を訪れ、苺ちゃんはパパの匂いが安心するのか、半分棲みついたようになってしまったとか。

パパがいない悲しみをあらわしているようなワンコたちの姿には胸が詰まります。

お姉ちゃん犬の優しさに涙

少しずつ落ち着いてきたという苺ちゃんですが、パパが単身赴任中のころを思い出したのか、玄関で帰りを待つようになってしまったそう。ずっとパパを待っている苺ちゃんの気持ちを思うと、思わず涙がこぼれてしまうほど切ない光景でした。

そんな苺ちゃんを心配した桃ちゃんが『なんとかしてください！』とママに強く訴えたことをきっかけに、苺ちゃんが玄関へ向かうと散歩に行くことにしたのだとか。

パパがいなくて悲しいのは桃ちゃんも同じでしょう。それでもお姉ちゃんである責任感と優しさを感じる姿にも目頭が熱くなってしまいます。

取り戻した笑顔に救われます

お散歩催促隊の桃ちゃんと苺ちゃんを見て、末っ子の「桜」ちゃんも参加するようになったとか。苺ちゃんに笑顔と元気が見られるようになり、ママもホッとしたといいます。

変わらずおトイレ報告をする桃ちゃんや、パパの姿を探すようなワンコたちの姿に寂しさを覚えることもあるのだそう。それでも『パパの分も頑張るから』そう愛犬たちに誓いを立てたママを心から応援したいと強く思います。

ワンコたちの新しい再生の物語には「苺ちゃんの笑顔に救われました」「悲しいのは人もわんこも同じだよね」「みんな末永く幸せに」といった多くのエールが寄せられました。

YouTubeチャンネル「寝起きのわんこ」には、3匹のワンコとパパ・ママの今までの優しい日常が紹介されています。ぜひ覗きにいってみてくださいね。

