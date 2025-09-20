「サラーもそうだった」鎌田大地はなぜプレミアリーグに適応できたのか。パレス指揮官が語る「強くなったわけではない」「慣れ親しんだやり方で上手くいかないと感じ…」
クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督が、日本代表MF鎌田大地について語っている。
昨年の夏にパレスに加入した鎌田は、フランクフルト時代にも共闘したグラスナー監督のもと、プレミアリーグに初挑戦。しかし昨季の序盤は、持ち味を発揮できず苦戦を強いられた。それでもシーズン後半に定位置を確保すると、２年目の今季はチームの主力として好パフォーマンスを続けている。
クラブの公式サイトによると、グラスナー監督はそんな鎌田のプレミアへの適応について次のように述べた。
「彼はプレミアリーグのサッカーにフィットしている。この件について会長が言っていた言葉を引用しよう。『イングランドではたいてい新人選手はプレミアリーグに適応するのに１シーズンくらいかかると言うが、我慢の限界だ。彼は２試合後には適応すると思った』大地にも他の選手たちと同じようなことが起きたんだと思う。
他のリーグから移籍してきた選手たちは、フィジカル面やインテンシティに少し苦労する。例えばボールを失うと、ファウルだと予想する。しかしファウルは取られずに試合が続き、ピッチに座り込んでしまうんだ」
プレミアで戦っていくうえで、指揮官は「それに慣れる必要がある」と加える。
「デュエルでもっと強くなるか、他の解決策を見つける必要がある。もし自分がそれほど強くないなら、もっと速くプレーし、早く判断しなければならない。これが大地のケースだ。彼は本当に素晴らしいサッカー選手で、非常にテクニカルだ。より早く解決策を見つけられるようになった。彼は１年前より強くなったわけではない。今は自信が深まり、このレベルで戦えると確信している。最初は自信がなかった。慣れ親しんだやり方では上手くいかないと感じ、自分のスタイルを適応させなければならなかった」
そして、リバプールのエースFWモハメド・サラーを例に挙げつつ、こう語っている。
「今プレミアリーグにいる多くの選手たちが、まさにそれを体現しています。サラーもそうだった。プレミアリーグ初挑戦はチェルシー時代だったが、上手くはいかなかった。その後、プレミアを離れ、再び戻ってきた。そして今、この10年間で、彼はリーグを席巻する選手の１人となった。決して楽な道のりではない。大地も同じなんだ」
世界最高峰の舞台で躍動する鎌田だが、パレス加入以降、リーグ戦でゴールとアシストはまだない。目に見える結果にも期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
