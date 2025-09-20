伊藤洋輝のバイエルン、今年も「ビールの祭典」限定ユニフォームを発表！“特別エンブレム”が美しい

日本代表DF伊藤洋輝が所属するドイツ1部バイエルン・ミュンヘンとキットサプライヤーのadidasは15日、地元ミュンヘンのビール祭り「オクトーバーフェスト」を祝う限定ユニフォームを発表した。

Bayern München 2025-26 adidas “Oktoberfest”

バイエルン・ミュンヘン 2025-26 adidas オクトーバーフェスト ユニフォーム

世界最大のビール祭りを祝う今年のオクトーバーフェスト・ユニフォームは、ベージュに近いオフホワイトを基調にグリーンを組み合せる配色。

バイエルンがオクトーバーフェストの時期に合わせて限定ユニフォームを発表するのは、これで5年連続となる。

オクトーバーフェストとは、バイエルン州の州都ミュンヘンで毎年9月中旬から10月上旬にかけて開催される「世界最大規模のビールの祭典」。

今年は9月20日から10月5日までが開催期間となり、選手やチーム関係者も伝統衣装に身を包んで参加するのが恒例行事となっている。

1810年に始まった祭典は今年で190回目（※戦争やコロナ禍などで開催中止の年あり）。そして今季はバイエルンのクラブ創設125周年。互いに節目の年ということもあり、今年のデザインは過去最高の力作と言えるものだ。

バイエルン地方の民族衣装に施される刺繍がモチーフの特別なエンブレムは、昨季のオクトーバーフェスト・ユニフォームでも使用したもの。だが、今作はグリーンとレッドで美しく彩り、昨季以上に華やかなデザインへと仕上げている。

シャツを覆い尽くす透かし模様は、過去に使用した3つのホームスタジアムの特徴や旧エンブレムを、グラフィカルにデザインしたものだ。

このユニフォームは、オクトーバーフェスト開幕後最初のホームゲームとなる9月26日の第5節ヴェルダー・ブレーメン戦で着用予定。

一般向けには、クラブ公式オンラインストア、adidasオンラインストアで販売を開始している。