【台風情報】台風18号・台風19号 ダブル台風の今後の進路と勢力は ともに最大瞬間風速70メートルまで発達予想 気象庁発表
■台風第18号(ラガサ)
2025年09月20日12時45分発表
20日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯16度35分 (16.6度)
東経129度10分 (129.2度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 560 km (300 NM)
北西側 390 km (210 NM)
21日12時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯18度25分 (18.4度)
東経126度55分 (126.9度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)
22日09時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度50分 (19.8度)
東経123度55分 (123.9度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
23日09時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯20度50分 (20.8度)
東経119度00分 (119.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 150 km (80 NM)
暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)
24日09時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経114度25分 (114.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
25日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 華南
予報円の中心 北緯21度00分 (21.0度)
東経110度10分 (110.2度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
■台風第19号(ノグリー)
2025年09月20日13時05分発表
20日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 南鳥島近海
中心位置 北緯25度40分 (25.7度)
東経156度30分 (156.5度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 85 km (45 NM)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
21日00時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯26度00分 (26.0度)
東経154度25分 (154.4度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 55 km (30 NM)
暴風警戒域 全域 140 km (75 NM)
21日12時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯27度05分 (27.1度)
東経152度30分 (152.5度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
暴風警戒域 全域 170 km (92 NM)
22日09時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯29度20分 (29.3度)
東経150度25分 (150.4度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)
23日09時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯30度30分 (30.5度)
東経151度55分 (151.9度)
進行方向、速さ 北東 ゆっくり
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 340 km (185 NM)
24日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度00分 (31.0度)
東経153度10分 (153.2度)
進行方向、速さ 東北東 ゆっくり
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 320 km (175 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (235 NM)
25日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯33度05分 (33.1度)
東経154度35分 (154.6度)
進行方向、速さ 北北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 560 km (300 NM)