広島県民が選んだ「穴場だと思う街（駅）」ランキング！ 2位「福山」、1位に選ばれたのは？【2025年最新】
リクルートは、2025年2月14日〜5月1日の期間、広島県在住の20〜49歳の男女1300人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 広島県版/広島市版」の結果を発表しました。
本記事では、交通や生活の利便性が高いにもかかわらず、家賃や物件価格が割安なイメージがある「穴場だと思う街（駅）」ランキングをご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
家賃相場はシングル向けで約5.7万円、ファミリー向けで12.2万円と、利便性に対してコストパフォーマンスが高いと感じる人が多く、同調査では2023年の実施時より順位を1つ上げました。日常の利便性と住みやすさが共存する点が、安定した人気の理由となっています。
高い生活利便性とコストのバランスが評価され、前年2位から堂々の1位に選ばれました。再開発の進展によって今後も注目度はさらに高まる見込みです。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
本記事では、交通や生活の利便性が高いにもかかわらず、家賃や物件価格が割安なイメージがある「穴場だと思う街（駅）」ランキングをご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：福山（JR山陽本線）／37点福山駅は、商業施設やオフィス街、教育機関が集まる利便性の高いエリアです。
1位：広島（JR山陽本線）／46点JR広島駅周辺は、商業施設の「エキシティ・ヒロシマ」、行政機関の合同庁舎などが集まる都市の要所でありながら、シングル向けで6.3万円、ファミリー向けで13.9万円という家賃相場の手ごろさも魅力の1つです。
高い生活利便性とコストのバランスが評価され、前年2位から堂々の1位に選ばれました。再開発の進展によって今後も注目度はさらに高まる見込みです。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)