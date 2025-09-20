政治ジャーナリスト田崎史郎氏が20日、テレビ朝日「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜前11・30）に生出演し、自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）へ出馬する小泉進次郎農相（44）の会見日程について自身の見解を示した。

小泉氏はこの日午前、都内で会見。「優先させるのは、物価高で苦しいという国民の切実な声に向き合い、国民の暮らしに安心と安定を取り戻すこと」と述べ、物価高対策への対応を最優先課題に挙げた。ガソリン暫定税率は「速やかに廃止」、与党と国民民主党との3党合意されている年収103万円の壁のさらなる引き上げも「物価動向に応じて来年度以降も着実に進めていく」と約束した。

番組で話題に挙がったのは、土曜日に出馬会見を行ったことだった。

これについて問われた田崎氏は「進次郎さんと話していると、今大臣であるということを強く意識されていて、月〜金は大臣の仕事をしましょうと」と答え、平日は農相としての仕事をまっとうしようとの考えだという。総裁選については「政務、政治行動のことなので、土曜日にしようということで土曜日になっていると思います」と、見解を示した。