「今日好き」中島結音、美ウエスト大胆披露 ダンス動画に「セクシー」「メガネ姿も可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/20】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が19日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを大胆に披露した動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】恋リア出身美女、ミニ丈トップスで大胆ウエスト見せ
中島はショート丈のトップスとパーカーを着用したダンス動画を公開。引き締まった美しいウエストを大胆に披露した。
この投稿に、ファンからは「セクシーで可愛い」「メガネ姿も可愛い」「理想のスタイル」「見せ方が素敵」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
