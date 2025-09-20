鈴木奈々「ヘアメイク時間2時間」ギャルに変身「別人級」「ツインテール似合いすぎ」
【モデルプレス＝2025/09/20】タレントの鈴木奈々が19日、自身のInstagramを更新。撮影でのギャルメイク姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木奈々、2時間かけてギャルに変身
鈴木は「今日の撮影めっちゃ楽しかった」と報告。「ギャルになりました ヘアメイク時間2時間」と本格的なギャルメイクに挑戦したことを明かしている。投稿された写真では、ツインテールにアレンジした髪型に大きなフレームの眼鏡、きらびやかなアクセサリーを身につけたギャルスタイルを披露。「髪型はツインテールにしたよー」「ギャルは大変だー！時間がかかる！」と添えている。
この投稿に、ファンからは「別人級」「可愛い」「ツインテール似合いすぎ」「新鮮」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
