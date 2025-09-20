◆米大リーグ ドジャース６―３ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、１点を追う５回の３打席目に逆転で決勝の５２号３ランを放ってチームを勝利に導いた。ドジャースは１３年連続のポストシーズン進出が決まり、地区優勝へのマジックを「４」とした。

今季限りでの現役引退を発表したカーショーが先発。５万３０３７人が集まった中で通算２２２勝の３７歳レジェンド左腕がマウンドに上がると、先頭弾を浴びたが、５回途中２失点の粘投で踏ん張って降板した。ベンチに下がる際にはスタンディングオベーションで大きな拍手が送られ、大谷らナインともハグを交わした。

すると直後の５回裏に大谷が逆転の５２号３ラン。本塁打王を争うシュワバー（フィリーズ）に１本差に迫るアーチで試合をひっくり返すと、ベッツも２０号ソロで続いてリードを広げ、逃げ切った。

試合中にダイヤモンドバックスが負けたため、試合終了を待たずに１３年連続のポストシーズン進出が決まったドジャース。１３年連続のＰＳ進出は、１９９５〜２００７年のヤンキースに並ぶ歴代２位の記録で、１９９１年から２００５年まで１４季（ストライキで公式戦途中打ち切りの９４年を除く）で出場したブレーブスの最長記録にも王手をかけた。

メジャーではポストシーズン進出が決まると、ド派手なシャンパンファイトを行うチームもあり、カブスなどは今季も行ったが、ドジャースはなし。代わりにシャンパンで乾杯が行われ、７本のボトルが開封されて空となっていた。

この日飲んだシャンパンは「Ｖｅｕｖｅ Ｃｌｉｃｑｕｏｔ（ヴーヴクリコ）」。米国では６０ドル（約８９００円）ほどで販売されている。