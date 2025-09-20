◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

男子２０キロ競歩が行われ、カイオ・ボンフィム（ブラジル）が１時間１８分３５秒で金メダルを獲得した。大会初日に行われた同３５キロで銀メダルを獲得しており、東京から２つのメダルを持ち帰ることになったが、奮闘の代償に大きすぎる落とし物をしたことを明かした。

「きみたちのパパは世界チャンピオンだ！」ブラジルまで届けと言わんばかりに、カメラを通して３人の子どもにメッセージを送ったボンフィムだったが、「３キロあたりで結婚指輪をなくしてしまった」と告白。「優勝したから、妻はいいよ、と言ってくれると信じている」と付け加えた。３５キロ競歩の際は両手の薬指に指輪をしていたが、金メダルを手にしたこの日、左薬指から指輪がなくなっていた。

２０キロ競歩は国立競技場発着で、１周１キロの周回コースを１８周するコースで実施された。１８キロ地点でトップと１７秒差の４位だったボンフィムは、どこかに指輪があるコースのラスト１周で猛スパートをかけ３人を抜き去った。それでも「２位だと思っていた」と順位を勘違いしたまま、何度も振り返りながらスピードを緩めることなくゴールテープを切った。