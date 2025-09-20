◇ナ・リーグ ドジャース6―3ジャイアンツ（2025年9月19日 ロサンゼルス）

今季限りでの現役引退を発表したドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発し、4回1/3を2失点のまとめてマウンドを降りた。ベンチへと引き揚げる際には総立ちの観衆から割れんばかりの大声援。自軍選手はもちろん、ジャイアンツベンチのナインからも拍手が送られ、感無量の表情だった。

5回、先頭のディバースを見逃し三振に仕留めるとベンチからロバーツ監督が出た。マウンド上でナインからねぎらわれると、カーショー・コールが沸き起こる中、レジェンド左腕は堂々とベンチへと歩を進めた。敵味方のない拍手の中、スタンドの家族に向けて左手を突き上げハグのポーズ。ベンチで大谷翔平、山本由伸ら選手、スタッフ一人一人とハグを交わすと、大声援に促されるようにもう一度、グラウンドへ。左手に持った帽子を掲げ、大声援に応えた。

球場全体の心温まるシーンを振り返った左腕は「本当に素晴らしい心遣いだった。素晴らしかった。ここ数日間、チームメートは自分のために本当にいろいろしてくれていたからね。自分が試合の妨げになったり、気を散らす存在にはなりたくなかった。勝つことが一番大事だから、特に今はね。だから…特別なことだった」と感慨深げ。「思っていたよりもずっと苦しい登板になった。抑えるためにかなり必死に投げていて、労力をかけすぎてしまった。でも何とか投げ切って、試合を繋ぐことができて良かった」と語った。

降板直後の5回に大谷翔平が黒星を消す逆転3ラン、そしてベッツが連続本塁打と打線の威力を目の当たりにした。大谷とはベンチでハグして喜びを分かち合った。「翔平のホームランは本当に信じられない一撃だった。直後のムーキー（ベッツ）のホームランも素晴らしかった。今夜このチームの一員でいられたことを本当に光栄に思う。特別な夜だった」とチームの一体感、そしてその中心にいられる幸せを感じた夜だった。