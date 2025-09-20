「ドジャース６−３ジャイアンツ」（１９日、ロサンゼルス）

今季限りでの現役引退を表明したドジャースのクレイトン・カーショー投手が先発し、五回途中２失点。試合後、「ショウヘイのホームランは信じられないほど素晴らしかった」と語った。

レジェンド左腕の歓喜が大爆発したのは１点を追う五回。大谷翔平投手が左翼へ逆転５２号３ランを放つと、ベンチでガッツポーズ。そして大谷を満面の笑みで出迎えた。

「試合の邪魔になるようなことはしたくなかった。勝つことが大事ですから。特に今の状況では」とカーショー。初回、いきなりラモスに先頭打者アーチを浴びた。スタンドからは相手に対してのブーイングが沸き起こり、左中間でキャッチしたファンがボールをフィールドへ投げ返すと大歓声がわき起こった。なおも四球と失策でピンチを招いたが、後続を断つとスタンドから大歓声がわき起こった。

同点の三回には連打で勝ち越し点を許したが、いずれも最少失点に抑えた。五回、球数が１００球に近づく中でブルペンではエンリケスが準備。デバースを追い込んで投じた３球目の内角直球がボールと判定されると、スタンドからブーイングがわき起こった。５球目のアウトローで見逃し三振に仕留めると、ロバーツ監督が出てきて交代を告げた。

するとベッツやキケがハグし、ロバーツ監督とも抱き合った。ベンチに戻る際には大きな拍手が降り注ぎ、ベンチ前で立ち止まってファンの声援に応えた。そしてベンチに戻ると大谷とも満面の笑みで抱き合った。スタンドからはカーショーコールも沸き起こり、感動的なシーンとなった。

スタンドではエレン夫人が涙を流すなど、家族も見守った。再びベンチ前に出てきてファンの歓声に応えると、左腕は投げキッスをし、夫人も返した。

「特別な夜になった」とカーショー。「このチームの一員になれたことを本当に光栄に思う。ただただ、本当に特別な夜でした」と語るなど、「特別」という言葉を連発して感慨に浸った。「気を散らすような存在にはなりたくなかった」と心境も明かし、「今夜このチームの一員でいられたことを心から誇りに思っています」と語った。

その上で今季最終カードとなる敵地でのマリナーズ戦に先発することも明言した左腕。試合後にはクラブハウスで１３年連続のＰＯ進出を祝い、シャンパンで乾杯した。