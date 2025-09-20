＜義母が盗撮写真を持ってた件＞「写真を勝手に撮らないで…」注意して逆上されたら？【第2話まんが】
私はアンナ、優しい義両親に恵まれてありがたいです。ところがある日、義母からネネの写真を見せられて、私は青ざめてしまいました。というのもどうやら義母は、同じパート先のハセガワさんからネネの写真を定期的にもらっているそうなのです。ハセガワさんのお子さんとネネは同じクラスですが、親同士は会話をしたことがないような関係性です。そんなハセガワさんがネネを撮影している事実を知らなかったのでビックリ。義母は私とハセガワさんが仲がいいとばかり思っていたそうで、義母もこのことに驚いています。どうしてネネを勝手に撮影しているのでしょうか……気味が悪いです。
夫が悩んでいる様子の私を心配して声をかけてくれます。
ハセガワさんとは保護者会など学校の行事で会ったときに軽く挨拶する程度の関係です。個人的な話をしたことはまったくないのです。とくに仲がいいわけでもないので、何でネネの写真を撮って義母に渡しているのかわかりません。
夫も勝手にネネの写真を撮られていたことに対して、気味悪がっています……。
夫は「逆上されても困る」と言いいました。しかし、私はどんな意味なのか始めはピンときませんでした。
ハセガワさんの行為を不思議に思うばかりの私でしたが、「ネネの写真を悪用される危険性」について夫から指摘されてゾッとしてしまいました……。
夫に盗撮の話をしてみたら、やはり同じように驚きを隠せない様子でした。私はハセガワさんとほぼ話したことがないため、どうしてネネの写真を勝手に撮るのかまったくわかりません。
ハセガワさんの行為を不思議に思うばかりの私でしたが、「ネネの写真を悪用される危険性」について夫から指摘されてゾッとしてしまいました……。来週はちょうど保護者会があるので、もしハセガワさんが来たらきちんと話をしようと思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
夫が悩んでいる様子の私を心配して声をかけてくれます。
ハセガワさんとは保護者会など学校の行事で会ったときに軽く挨拶する程度の関係です。個人的な話をしたことはまったくないのです。とくに仲がいいわけでもないので、何でネネの写真を撮って義母に渡しているのかわかりません。
夫も勝手にネネの写真を撮られていたことに対して、気味悪がっています……。
夫は「逆上されても困る」と言いいました。しかし、私はどんな意味なのか始めはピンときませんでした。
ハセガワさんの行為を不思議に思うばかりの私でしたが、「ネネの写真を悪用される危険性」について夫から指摘されてゾッとしてしまいました……。
夫に盗撮の話をしてみたら、やはり同じように驚きを隠せない様子でした。私はハセガワさんとほぼ話したことがないため、どうしてネネの写真を勝手に撮るのかまったくわかりません。
ハセガワさんの行為を不思議に思うばかりの私でしたが、「ネネの写真を悪用される危険性」について夫から指摘されてゾッとしてしまいました……。来週はちょうど保護者会があるので、もしハセガワさんが来たらきちんと話をしようと思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか