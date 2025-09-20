＜速報＞元女王・森田理香子はカットライン上で2日目終了 1年半ぶり予選通過なるか
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 2日目◇20日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。
【LIVE】きょうも河本結さんはノースリーブ
2013年の賞金女王で今季初出場の森田理香子が2バーディ・4ボギーの「74」で回り、カットライン上のトータルイーブンパー・45位タイでホールアウトした。予選通過となれば、昨年の「ダイキンオーキッドレディス」以来、1年半ぶりとなる。トータル9アンダー・首位タイに今季3勝の佐久間朱莉、イ・ミニョン（韓国）、ルーキーの荒木優奈。1打差4位タイには神谷そらと吉本ここねが続いている。新人の吉田鈴はトータル6アンダー・9位タイ。河本結は菅楓華、植竹希望、ルーキー・中村心らと並びトータル5アンダー・11位につけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 第2ラウンドのリーダーボード
森田理香子さんがドレスに着替えました【写真】
元女王・森田理香子が1年7カ月ぶりのアンダーパー 「去年とは全然違う、うまくなっている」
超レア！ 吉田鈴が姉の優利＆シブコとドレス姿で登場【写真】
勝みなみが首位発進！ 米女子リーダーボード
【LIVE】きょうも河本結さんはノースリーブ
2013年の賞金女王で今季初出場の森田理香子が2バーディ・4ボギーの「74」で回り、カットライン上のトータルイーブンパー・45位タイでホールアウトした。予選通過となれば、昨年の「ダイキンオーキッドレディス」以来、1年半ぶりとなる。トータル9アンダー・首位タイに今季3勝の佐久間朱莉、イ・ミニョン（韓国）、ルーキーの荒木優奈。1打差4位タイには神谷そらと吉本ここねが続いている。新人の吉田鈴はトータル6アンダー・9位タイ。河本結は菅楓華、植竹希望、ルーキー・中村心らと並びトータル5アンダー・11位につけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 第2ラウンドのリーダーボード
森田理香子さんがドレスに着替えました【写真】
元女王・森田理香子が1年7カ月ぶりのアンダーパー 「去年とは全然違う、うまくなっている」
超レア！ 吉田鈴が姉の優利＆シブコとドレス姿で登場【写真】
勝みなみが首位発進！ 米女子リーダーボード