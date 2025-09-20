玉置浩二＆安全地帯の公式サイトが20日に更新され、新型コロナに感染し、ツアー公演の延期を発表していたシンガー・ソングライターの玉置浩二（67）が、22日の金沢公演から活動を再開すると発表した。

同サイトで「この度は、玉置浩二の新型コロナウイルス罹患により「玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 〜blue eggplant field」4公演が中止となりましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんでした」と謝罪。

そして「その後、本人は順調に回復しており、9月22日(月) 金沢歌劇座公演よりツアーを再開いたします」と伝えた。

なお、延期となった公演に関しては「堺・浜松・四日市の振替公演につきましては現在調整を進めております」とし、「長らくお待たせしておりますこと大変心苦しく存じますが、詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。チケットをお持ちのお客さまはそれまで大切に保管していただきますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。