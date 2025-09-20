◇ナ・リーグ ドジャース6―3ジャイアンツ（2025年9月19日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。1点を追う5回に2試合ぶりの52号逆転3ランを放ち、ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに1本差に迫った。チームは逆転勝利で13年連続ポストシーズン進出を決め、地区優勝マジックを4に減らした。

1―2と劣勢の5回2死一、二塁で大谷がバットで魅せた。左腕レイの前に第2打席まで2打席連続中飛に打ち取られていたが、3打席目でついに捉えた。カウント2―2から外角高めの速球を捉えると、打球は左翼ポール際へ飛び込む逆転3ラン。この日がレギュラーシーズン本拠最終登板となる左腕カーショーの黒星を消す一発に満員の本拠は大熱狂となった。直近12本は全てソロ本塁打だったが、2ランを放った8月6日のカージナルス戦以来13発ぶりの有走者での一発となった。

大リーグ公式サイトのXは、大谷が本塁打後に高々とバットを放り投げた場面に注目。「これは、大谷翔平がこれまでに見せた中で最もクールなバットフリップかもしれません」と投稿した。

この投稿にファンは「とても優雅だ」「確信歩きからのバットフリップはしびれる」「バットフリップも完璧で、劇的逆転ホームランに球場の熱気が一気に最高潮に。野球の醍醐味が全部詰まった瞬間だ」「超かっこいい」などというコメントが相次いだ。

ドジャースは13年連続ポストシーズン進出が決定。これは1995〜2007年までのヤンキースに並ぶ13年連続で、1991〜2005年まで14年連続で進出したブレーブスに次ぐ歴代2位タイとなった。

ナ・リーグ本塁打王争いは53本でトップを走るフィリーズ・シュワバーと一騎打ちの様相。1年前の9月19日は伝説の「50―50（50本塁打、50盗塁）」と自身初のポストシーズン進出を決めた思い出の日。そんな日に再び一発を放ち、シュワバーについに1本差に迫った。