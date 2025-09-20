中尾明慶、“愛車”と最後のドライブ「手放すには惜しい車」「改めて見るとかっこいい」
俳優の中尾明慶（37）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「まさかの決断…さよならディフェンダー」と題した動画をアップし、愛車「ディフェンダー アーバナイト」を手放すことを報告した。
【動画】「手放すには惜しい車」“愛車”を洗車し最後のドライブをする中尾明慶
突然「今日でお別れです」と切り出した中尾。「別れっていうのは大体急に訪れるもんじゃない？」「もちろん愛着もあるし、いろんなとこ行ったから思い出もたくさんあるんですけど。ずっと乗るわけにもいかないので」と今回手放す理由を説明し、ビシャビシャに濡れながら感謝の気持ちを込めて洗車をする様子を披露した。
洗車後は最後のドライブに。しばらく所有するのは移動車のみになるそうだが、「まあまあ考えてますから。近々、またご報告あるんじゃないかなと思ってますけどね」「先を見据えすぎてます」と新たな愛車の購入を検討しているような様子を伺わせた。
コメント欄には「めちゃ悲しい」「手放すには惜しい車ですね」「意外と短い期間だった気がする」「改めて見るとかっこいい車ですね 別れがあれば新しい出会いも 楽しみです」「納車の動画が今でも記憶にあるのに3〜4年前なんですね、、時の流れは早い」「新たな愛車の報告待ってます」などの声が寄せられている。
【動画】「手放すには惜しい車」“愛車”を洗車し最後のドライブをする中尾明慶
突然「今日でお別れです」と切り出した中尾。「別れっていうのは大体急に訪れるもんじゃない？」「もちろん愛着もあるし、いろんなとこ行ったから思い出もたくさんあるんですけど。ずっと乗るわけにもいかないので」と今回手放す理由を説明し、ビシャビシャに濡れながら感謝の気持ちを込めて洗車をする様子を披露した。
コメント欄には「めちゃ悲しい」「手放すには惜しい車ですね」「意外と短い期間だった気がする」「改めて見るとかっこいい車ですね 別れがあれば新しい出会いも 楽しみです」「納車の動画が今でも記憶にあるのに3〜4年前なんですね、、時の流れは早い」「新たな愛車の報告待ってます」などの声が寄せられている。