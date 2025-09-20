画像右下に描かれているのが、４０光年先に位置する地球サイズの系外惑星「ＴＲＡＰＰＩＳＴ―１ｅ」。液体の水を維持できる大気が存在する可能性がある/NASA, ESA, CSA, STScI, Joseph Olmsted (STScI)

（ＣＮＮ）ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による予備観測の結果が詳しい分析で検証されれば、系外惑星で地球に似た大気の存在が初めて確認される日も近いかもしれない――。

この惑星は、地球からおよそ４０光年離れた惑星系「ＴＲＡＰＰＩＳＴ―１」の一部。２０１６年にベルギーの天文学者５人が惑星系を発見し、お気に入りのビールにちなんだ名称を付けた。以降、この惑星系は集中的に研究されている。

「惑星系としては、これ以上ないほど異質だ」。そう指摘するのは、米ボルティモアにある宇宙望遠鏡科学研究所の天文学者、ネストル・エスピノザ氏だ。「恒星はとても小さく、木星ほどの大きさにとどまる。その周囲を少なくとも七つの岩石惑星が公転していて、うち三つはハビタブルゾーン（居住可能領域）に位置している。恒星との距離が十分に近いことから、大気が存在すれば液体の水を維持できる可能性がある」

エスピノザ氏らは天体物理学誌アストロフィジカル・ジャーナル・レターズに先週発表した研究で、この惑星系内で恒星から４番目に位置する惑星「ＴＲＡＰＰＩＳＴ―１ｅ」に着目した。２０２３年にウェッブ望遠鏡で行われた４回の観測では、大気の存在は否定できないという結果が得られ、希望が広がった。

エスピノザ氏は「最初の４回の観測を基に判断すると、（この惑星に）大気がある可能性は否定できない。従って、夢はまだついえていない。大気が存在する可能性はなお残っている」とコメント。「今後さらに１５回の追加観測プログラムも行われるので、とてもワクワクしている」と語った。

エスピノザ氏によると、ウェッブ望遠鏡で否定されたのは、最も内側の惑星「ＴＲＡＰＰＩＳＴ―１ｂ」に大気が存在する可能性のみで、他の６惑星についてはまだ結論が出ていないという。「ＴＲＡＰＰＩＳＴ―１ｅ」は液体の水を表面に持つ可能性が高い候補の一つとみられている。

はるか彼方（かなた）の惑星で大気が検出される可能性について、エスピノザ氏は「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が打ち上げられる前、この種の研究はＳＦの世界の話だった」と振り返る。「今では、かなりの自信をもってＴＲＡＰＰＩＳＴ―１ｅにどのような種類の大気が存在するか確認できると考えている。もし地球に似た大気が存在するのであれば、それも確認できるだろう」

決定的な兆候を探して

ＴＲＡＰＰＩＳＴ―１ｅは地球に似たサイズで、恒星の周りを６日周期で公転している。これは地球の太陽公転周期に比べかなり短い。この恒星は太陽よりはるかに小さく、すべての惑星が近い距離にあるためだ。「もし何かの魔法でＴＲＡＰＰＩＳＴ―１を太陽系に持ってくることができれば、すべての惑星と軌道は水星の軌道の内側に収まるだろう」と、エスピノザ氏は指摘する。

天文学者は大気を探す際、惑星が恒星の前をトランジット（通過）するのを待ち、透過してくる恒星の光のわずかな変化を観測する。大気の存在を示す決定的な兆候を探しつつ、その化学組成についても情報を収集するのだ。

ウェッブ望遠鏡で２３年に観測された４回のトランジットにより、天文学者はＴＲＡＰＰＩＳＴ―１ｅに水素を主成分とする一次大気が存在する可能性を排除できた。恒星から放出される大量の放射線によって吹き飛ばされた可能性が高い。地球も同様に早い段階で一次大気を失ったが、その後、二次大気を形成した。天文学者の間では、ＴＲＡＰＰＩＳＴ―１ｅでも同じことが起きた可能性を期待する声が上がる。

このシナリオについては、やはりアストロフィジカル・ジャーナル・レターズに先週発表された別の研究でも詳しく説明されている。この研究では、ＴＲＡＰＰＩＳＴ―１ｅの大気が金星や火星のように二酸化炭素を豊富に含む可能性は低いと指摘、地球や土星の衛星タイタンに近い窒素中心の大気ではないかとの見方が示されている。