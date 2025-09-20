【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#258

藤山寛美さんの豪快なお金の使い方 入院中の月亭八方を見舞いアタッシェに1000万円

藤山寛美さん（後編）

◇ ◇ ◇

現在のNGK・なんばグランド花月が開業した1987年の11月、道頓堀の中座から、藤山寛美先生が松竹新喜劇の座員一同を引き連れてNGKまで林正之助元会長を表敬訪問されたことがありました。

上下白のスーツに身を包んだ寛美一行がNGKの正面玄関から列をなして入っていく姿は「藤山寛美、吉本へ討ち入り！」とスポーツ紙や夕刊紙に報じられました。偶然NGKの楽屋にいた私は、姿こそ見ることはできませんでしたが、「寛美先生が来はった！」と楽屋が大騒ぎになったことを覚えています。

当時は吉本と松竹の芸人は同じテレビに出ない、舞台に立たないという“不文律”がありました。テレビを見ても明らかでしたから、関西人にとっては常識に近い感覚です。

60〜70年代は中田ダイマル・ラケット（70年吉本へ移籍）や、かしまし娘らの人気者が松竹の角座で輝いておられました。一方、吉本でも60年代後半から笑福亭仁鶴を筆頭に、桂三枝（現6代文枝）、横山やすし・西川きよしと次々に人気者が現れ、80年代に巻き起こった「漫才ブーム」で、松竹と吉本が完全に逆転してしまったのかなと思っています。

私も「こういうものなんだ」と思っていただけでしたが、後日「両社に所属する芸人は共演させない」という協定が90年代まであったことを知りました。それでも芸人同士は道頓堀と梅田・なんばという小さなエリアですから、飲みに行けば偶然会うこともあるし、仲良く杯をくみかわしていたようで、会社に関係なく、私の知る限り良好な関係でした。

私の吉本新喜劇の師匠で作家の檀上茂先生は「ワシは吉本に入って何年目やったか忘れたけど『松竹新喜劇の勉強してこい』言われて、1年間、吉本から給料もろて、松竹に通てたことがあって、ぎょうさん教えてもうたで」と伺って驚いたことがありました。舞台やテレビでは共演NGでも、水面下では交流があったのです。「せやから、松竹と吉本の新喜劇のメンバーが一緒になって中座で公演するんがワシの夢やな。寛美さんもそんなことを考えてはったんちがうかな……」と語っていました。

寛美先生の“討ち入り”はそんな松竹・吉本の不文律に切り込んだ出来事でした。あくまで表敬訪問ですから、挨拶だけですが、NGKのオープンを世間に広めたことは確かで、NGKに祝花を出すよりも一番の宣伝になったでしょう。寛美先生は「松竹や吉本やいう枠にとらわれんと一緒に大阪の、上方の喜劇界、演芸界を盛り上げたらよろしいがな」と行動されたのではないかと思っています。

60歳という若さでこの世を去られましたが、私の年代の関西人にとっては忘れられない名優・藤山寛美。まさに喜劇の王様でした。

（本多正識／漫才作家）