「台風19号」はどこへいく？

強い台風19号は、きょう（２０日）正午現在、南鳥島近海を１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

「台風19号」今後の進路は？

「台風18号」はどこに？

あす（21日）午前0時には南鳥島近海で非常に強い台風になり中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルあす（21日）正午には南鳥島近海で非常に強い台風中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルあさって（22日）午前９時には南鳥島近海で非常に強い台風中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートル23日午前９時には日本の東で非常に強い台風中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートル24日午前９時には日本の東で強い台風中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は５５メートル２５日午前９時には日本のはるか東で強い台風中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルの予想となっています。

台風18号は、きょう（２０日）正午にはフィリピンの東にあって、ゆっくりした速さで西へ進んでいます。



中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径７５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。



また、中心の南東側５６０キロ以内と北西側３９０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

沖縄地方は高波に警戒、強風に注意を

台風の中心は、



あす（２１日）正午にはフィリピンの東で強い台風になる見込み

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートル



あさって（２２日）午前９時にはフィリピンの東で非常に強い台風になる見込み

中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



２３日午前９時には南シナ海。

中心の気圧は９２５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



が予想されます。



［波の予想］

２１日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

先島諸島 ４メートル うねりを伴う

２２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ６メートル うねりを伴う



［風の予想］

２２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

先島諸島 東の風 １５メートル （２５メートル）



［防災事項］

沿岸の海域ではうねりを伴い、先島諸島では２１日は次第にしけとなり、２２日から２３日にかけて大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。



沖縄本島地方では、２１日は次第に波が高くなり、２２日はしける見込みです。うねりを伴う高波に注意してください。



先島諸島では、２２日は強い風が吹く見込みです。強風に注意してください。先島諸島や沖縄本島地方では、２１日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

「台風17号」は熱帯低気圧に

気象庁は、台風17号はきょう（２０日）午前３時に華南で熱帯低気圧になったと発表しました【画像③】。

今後の気象情報に注意してください。