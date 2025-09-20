決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … テラドローン、売れるＧ、クシム (9月12日～18日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7378> アシロ 東Ｇ -35.71 9/12 3Q 563.84
<9237> 笑美面 東Ｇ -31.48 9/12 3Q -81.52
<3930> はてな 東Ｇ -26.09 9/12 本決算 -56.93
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 東Ｓ -19.18 9/12 3Q -26.73
<3653> モルフォ 東Ｇ -15.79 9/12 3Q 赤転
<3399> 山岡家 東Ｓ -14.88 9/12 上期 25.99
<7901> マツモト 東Ｓ -12.36 9/12 1Q 赤縮
<4936> アクシージア 東Ｓ -12.24 9/12 本決算 11.11
<4075> ブレインズ 東Ｇ -10.73 9/12 本決算 36.14
<4014> カラダノート 東Ｇ -10.08 9/12 本決算 黒転
<3565> アセンテック 東Ｓ -10.07 9/16 上期 135.44
<3804> システムディ 東Ｓ -9.65 9/16 3Q 34.49
<9235> 売れるＧ 東Ｇ -9.58 9/12 本決算 黒転
<3441> 山王 東Ｓ -9.14 9/12 本決算 -39.21
<6838> 多摩川ＨＤ 東Ｓ -8.94 9/16 3Q －
<1758> 太洋基礎 東Ｓ -8.48 9/12 上期 142.24
<184A> 学びエイド 東Ｇ -7.92 9/16 1Q 赤縮
<1844> 大盛工業 東Ｓ -7.44 9/12 本決算 -20.03
<6040> 日本スキー 東Ｇ -7.39 9/12 本決算 1.07
<7692> Ｅインフィニ 東Ｓ -7.38 9/12 本決算 18.69
<7831> ウイルコＨＤ 東Ｓ -7.32 9/12 3Q －
<2345> クシム 東Ｓ -6.32 9/16 3Q 赤縮
<7050> Ｆインタ 東Ｇ -6.21 9/12 1Q 182.35
<3976> シャノン 東Ｇ -6.04 9/12 3Q 赤縮
<3444> 菊池製作 東Ｓ -5.93 9/12 1Q 赤縮
<5248> テクノロジー 東Ｇ -4.84 9/12 上期 462.99
<7850> 総合商研 東Ｓ -4.61 9/12 本決算 0.93
<278A> テラドローン 東Ｇ -4.52 9/16 上期 赤拡
<3159> 丸善ＣＨＩ 東Ｓ -4.44 9/12 上期 35.90
<1840> 土屋ＨＤ 東Ｓ -4.28 9/12 3Q 赤拡
<4431> スマレジ 東Ｇ -3.95 9/12 1Q -1.33
<7126> グローバルＳ 東Ｓ -3.64 9/12 本決算 5.48
<5218> オハラ 東Ｓ -3.62 9/12 3Q -1.06
<3988> ＳＹＳＨＤ 東Ｓ -3.50 9/12 本決算 39.07
<6049> イトクロ 東Ｇ -3.33 9/12 3Q 黒転
<8077> トルク 東Ｓ -3.33 9/12 3Q 20.47
<3134> Ｈａｍｅｅ 東Ｓ -3.27 9/12 1Q -52.04
<7097> さくらさく 東Ｇ -3.17 9/12 本決算 5.81
<2424> ブラス 東Ｓ -3.00 9/12 本決算 1.96
<9254> ラバブルＭＧ 東Ｇ -2.84 9/12 3Q -28.31
<3320> クロスプラス 東Ｓ -2.69 9/12 上期 7.72
<7878> 光・彩 東Ｓ -2.33 9/12 上期 -12.84
<7674> ＮＡＴＴＹ 東Ｇ -2.25 9/12 上期 赤転
<3524> 日東網 東Ｓ -2.22 9/12 1Q -1.25
<4174> アピリッツ 東Ｓ -1.78 9/12 上期 赤転
<3161> アゼアス 東Ｓ -1.22 9/12 1Q 赤転
<3931> Ｖゴルフ 東Ｇ -1.10 9/12 上期 -11.32
<2391> プラネット 東Ｓ -1.03 9/16 本決算 1.35
<6656> インスペック 東Ｓ -1.01 9/12 1Q 赤拡
<5131> リンカーズ 東Ｇ -0.98 9/12 本決算 赤縮
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
