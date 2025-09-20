―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7378> アシロ 　　　　東Ｇ 　 -35.71 　　9/12　　　3Q　　　563.84
<9237> 笑美面 　　　　東Ｇ 　 -31.48 　　9/12　　　3Q　　　-81.52
<3930> はてな 　　　　東Ｇ 　 -26.09 　　9/12　本決算　　　-56.93
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 　東Ｓ 　 -19.18 　　9/12　　　3Q　　　-26.73
<3653> モルフォ 　　　東Ｇ 　 -15.79 　　9/12　　　3Q　　　　赤転

<3399> 山岡家 　　　　東Ｓ 　 -14.88 　　9/12　　上期　　　 25.99
<7901> マツモト 　　　東Ｓ 　 -12.36 　　9/12　　　1Q　　　　赤縮
<4936> アクシージア 　東Ｓ 　 -12.24 　　9/12　本決算　　　 11.11
<4075> ブレインズ 　　東Ｇ 　 -10.73 　　9/12　本決算　　　 36.14
<4014> カラダノート 　東Ｇ 　 -10.08 　　9/12　本決算　　　　黒転

<3565> アセンテック 　東Ｓ 　 -10.07 　　9/16　　上期　　　135.44
<3804> システムディ 　東Ｓ　　 -9.65 　　9/16　　　3Q　　　 34.49
<9235> 売れるＧ 　　　東Ｇ　　 -9.58 　　9/12　本決算　　　　黒転
<3441> 山王 　　　　　東Ｓ　　 -9.14 　　9/12　本決算　　　-39.21
<6838> 多摩川ＨＤ 　　東Ｓ　　 -8.94 　　9/16　　　3Q　　　　　－

<1758> 太洋基礎 　　　東Ｓ　　 -8.48 　　9/12　　上期　　　142.24
<184A> 学びエイド 　　東Ｇ　　 -7.92 　　9/16　　　1Q　　　　赤縮
<1844> 大盛工業 　　　東Ｓ　　 -7.44 　　9/12　本決算　　　-20.03
<6040> 日本スキー 　　東Ｇ　　 -7.39 　　9/12　本決算　　　　1.07
<7692> Ｅインフィニ 　東Ｓ　　 -7.38 　　9/12　本決算　　　 18.69

<7831> ウイルコＨＤ 　東Ｓ　　 -7.32 　　9/12　　　3Q　　　　　－
<2345> クシム 　　　　東Ｓ　　 -6.32 　　9/16　　　3Q　　　　赤縮
<7050> Ｆインタ 　　　東Ｇ　　 -6.21 　　9/12　　　1Q　　　182.35
<3976> シャノン 　　　東Ｇ　　 -6.04 　　9/12　　　3Q　　　　赤縮
<3444> 菊池製作 　　　東Ｓ　　 -5.93 　　9/12　　　1Q　　　　赤縮

<5248> テクノロジー 　東Ｇ　　 -4.84 　　9/12　　上期　　　462.99
<7850> 総合商研 　　　東Ｓ　　 -4.61 　　9/12　本決算　　　　0.93
<278A> テラドローン 　東Ｇ　　 -4.52 　　9/16　　上期　　　　赤拡
<3159> 丸善ＣＨＩ 　　東Ｓ　　 -4.44 　　9/12　　上期　　　 35.90
<1840> 土屋ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -4.28 　　9/12　　　3Q　　　　赤拡

<4431> スマレジ 　　　東Ｇ　　 -3.95 　　9/12　　　1Q　　　 -1.33
<7126> グローバルＳ 　東Ｓ　　 -3.64 　　9/12　本決算　　　　5.48
<5218> オハラ 　　　　東Ｓ　　 -3.62 　　9/12　　　3Q　　　 -1.06
<3988> ＳＹＳＨＤ 　　東Ｓ　　 -3.50 　　9/12　本決算　　　 39.07
<6049> イトクロ 　　　東Ｇ　　 -3.33 　　9/12　　　3Q　　　　黒転

<8077> トルク 　　　　東Ｓ　　 -3.33 　　9/12　　　3Q　　　 20.47
<3134> Ｈａｍｅｅ 　　東Ｓ　　 -3.27 　　9/12　　　1Q　　　-52.04
<7097> さくらさく 　　東Ｇ　　 -3.17 　　9/12　本決算　　　　5.81
<2424> ブラス 　　　　東Ｓ　　 -3.00 　　9/12　本決算　　　　1.96
<9254> ラバブルＭＧ 　東Ｇ　　 -2.84 　　9/12　　　3Q　　　-28.31

<3320> クロスプラス 　東Ｓ　　 -2.69 　　9/12　　上期　　　　7.72
<7878> 光・彩 　　　　東Ｓ　　 -2.33 　　9/12　　上期　　　-12.84
<7674> ＮＡＴＴＹ 　　東Ｇ　　 -2.25 　　9/12　　上期　　　　赤転
<3524> 日東網 　　　　東Ｓ　　 -2.22 　　9/12　　　1Q　　　 -1.25
<4174> アピリッツ 　　東Ｓ　　 -1.78 　　9/12　　上期　　　　赤転

<3161> アゼアス 　　　東Ｓ　　 -1.22 　　9/12　　　1Q　　　　赤転
<3931> Ｖゴルフ 　　　東Ｇ　　 -1.10 　　9/12　　上期　　　-11.32
<2391> プラネット 　　東Ｓ　　 -1.03 　　9/16　本決算　　　　1.35
<6656> インスペック 　東Ｓ　　 -1.01 　　9/12　　　1Q　　　　赤拡
<5131> リンカーズ 　　東Ｇ　　 -0.98 　　9/12　本決算　　　　赤縮

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース