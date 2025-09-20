―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9166> ＧＥＮＤＡ 　　東Ｇ 　 +33.61 　　9/12　　上期　　　-17.50
<9251> ＡＢ＆Ｃ 　　　東Ｇ 　 +23.60 　　9/12　　　3Q　　　 -2.23
<7110> クラシコム 　　東Ｇ 　 +21.79 　　9/12　本決算　　　 32.58
<6037> 楽待 　　　　　東Ｓ 　 +19.62 　　9/12　本決算　　　 14.35
<9556> イントループ 　東Ｇ 　 +19.25 　　9/12　本決算　　　 44.34

<6091> ウエスコＨＤ 　東Ｓ 　 +16.09 　　9/12　本決算　　　 -5.35
<324A> ブッキングＲ 　東Ｇ 　 +15.46 　　9/12　　　1Q　　　　　－
<4287> ジャストプラ 　東Ｓ 　 +13.53 　　9/12　　上期　　　 35.65
<4592> サンバイオ 　　東Ｇ 　 +13.51 　　9/12　　上期　　　　赤拡
<212A> ＦＥＡＳＹ 　　東Ｓ 　 +13.33 　　9/12　　　3Q　　　 52.93

<218A> リベラウェア 　東Ｇ 　 +12.27 　　9/12　本決算　　　　赤転
<2991> ランドネット 　東Ｓ 　 +11.64 　　9/12　本決算　　　 19.93
<3974> ＳＣＡＴ 　　　東Ｓ 　 +10.66 　　9/12　　　3Q　　　 16.54
<4175> コリー 　　　　東Ｇ　　 +9.74 　　9/12　　上期　　　　赤縮
<9262> シルバライフ 　東Ｓ　　 +6.99 　　9/12　本決算　　　 15.27

<8894> レボリュー 　　東Ｓ　　 +5.71 　　9/16　　　3Q　　　　赤拡
<2373> ケア２１ 　　　東Ｓ　　 +5.48 　　9/12　　　3Q　　　　黒転
<8013> ナイガイ 　　　東Ｓ　　 +4.49 　　9/12　　上期　　　　赤拡
<7827> オービス 　　　東Ｓ　　 +4.06 　　9/12　　　3Q　　　 21.24
<3770> ザッパラス 　　東Ｓ　　 +4.03 　　9/12　　　1Q　　　 43.96

<9242> メディア総研 　東Ｇ　　 +3.39 　　9/12　本決算　　　 20.20
<7073> ジェイック 　　東Ｇ　　 +2.40 　　9/12　　上期　　　 71.88
<3169> ミサワ 　　　　東Ｓ　　 +2.28 　　9/12　　上期　　　　赤転
<3195> ジェネパ 　　　東Ｇ　　 +2.07 　　9/12　　　3Q　　　 87.50
<2997> ストレジ王 　　東Ｇ　　 +1.98 　　9/12　　上期　　　　赤拡

<5888> Ｄサイクル 　　東Ｇ　　 +1.92 　　9/12　　上期　　　 12.05
<4380> Ｍマート 　　　東Ｇ　　 +1.65 　　9/16　　上期　　　 36.32
<186A> アストロＨＤ 　東Ｇ　　 +1.61 　　9/12　　　1Q　　　　赤縮
<3121> マーチャント 　東Ｓ　　 +1.49 　　9/12　　　3Q　　　533.33
<5572> リッジアイ 　　東Ｇ　　 +0.68 　　9/12　本決算　　　 -8.62

<3418> バルニバービ 　東Ｇ　　 +0.53 　　9/12　本決算　　　　9.98
<7983> ミロク 　　　　東Ｓ　　 +0.50 　　9/12　　　3Q　　　258.97
<5136> トリプラ 　　　東Ｇ　　 +0.38 　　9/16　　　3Q　　　319.54
<2978> ツクルバ 　　　東Ｇ　　 +0.33 　　9/12　本決算　　　 20.60
<1444> ニッソウ 　　　東Ｇ　　 +0.29 　　9/12　本決算　　　168.12

<9240> デリバリコン 　東Ｇ　　 +0.19 　　9/12　本決算　　　200.00
<4378> ＣＩＮＣ 　　　東Ｇ　　 +0.17 　　9/12　　　3Q　　　　赤転
<3421> 稲葉製作 　　　東Ｓ　　 +0.12 　　9/12　本決算　　　 27.45

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース