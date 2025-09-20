決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … サンバイオ、ＧＥＮＤＡ、リベラウェア (9月12日～18日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9166> ＧＥＮＤＡ 東Ｇ +33.61 9/12 上期 -17.50
<9251> ＡＢ＆Ｃ 東Ｇ +23.60 9/12 3Q -2.23
<7110> クラシコム 東Ｇ +21.79 9/12 本決算 32.58
<6037> 楽待 東Ｓ +19.62 9/12 本決算 14.35
<9556> イントループ 東Ｇ +19.25 9/12 本決算 44.34
<6091> ウエスコＨＤ 東Ｓ +16.09 9/12 本決算 -5.35
<324A> ブッキングＲ 東Ｇ +15.46 9/12 1Q －
<4287> ジャストプラ 東Ｓ +13.53 9/12 上期 35.65
<4592> サンバイオ 東Ｇ +13.51 9/12 上期 赤拡
<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｓ +13.33 9/12 3Q 52.93
<218A> リベラウェア 東Ｇ +12.27 9/12 本決算 赤転
<2991> ランドネット 東Ｓ +11.64 9/12 本決算 19.93
<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ +10.66 9/12 3Q 16.54
<4175> コリー 東Ｇ +9.74 9/12 上期 赤縮
<9262> シルバライフ 東Ｓ +6.99 9/12 本決算 15.27
<8894> レボリュー 東Ｓ +5.71 9/16 3Q 赤拡
<2373> ケア２１ 東Ｓ +5.48 9/12 3Q 黒転
<8013> ナイガイ 東Ｓ +4.49 9/12 上期 赤拡
<7827> オービス 東Ｓ +4.06 9/12 3Q 21.24
<3770> ザッパラス 東Ｓ +4.03 9/12 1Q 43.96
<9242> メディア総研 東Ｇ +3.39 9/12 本決算 20.20
<7073> ジェイック 東Ｇ +2.40 9/12 上期 71.88
<3169> ミサワ 東Ｓ +2.28 9/12 上期 赤転
<3195> ジェネパ 東Ｇ +2.07 9/12 3Q 87.50
<2997> ストレジ王 東Ｇ +1.98 9/12 上期 赤拡
<5888> Ｄサイクル 東Ｇ +1.92 9/12 上期 12.05
<4380> Ｍマート 東Ｇ +1.65 9/16 上期 36.32
<186A> アストロＨＤ 東Ｇ +1.61 9/12 1Q 赤縮
<3121> マーチャント 東Ｓ +1.49 9/12 3Q 533.33
<5572> リッジアイ 東Ｇ +0.68 9/12 本決算 -8.62
<3418> バルニバービ 東Ｇ +0.53 9/12 本決算 9.98
<7983> ミロク 東Ｓ +0.50 9/12 3Q 258.97
<5136> トリプラ 東Ｇ +0.38 9/16 3Q 319.54
<2978> ツクルバ 東Ｇ +0.33 9/12 本決算 20.60
<1444> ニッソウ 東Ｇ +0.29 9/12 本決算 168.12
<9240> デリバリコン 東Ｇ +0.19 9/12 本決算 200.00
<4378> ＣＩＮＣ 東Ｇ +0.17 9/12 3Q 赤転
<3421> 稲葉製作 東Ｓ +0.12 9/12 本決算 27.45
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース