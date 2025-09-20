ワーキングケアラー＜１＞

家族を介護しながら働く人は「ワーキングケアラー」と呼ばれる。

介護と仕事の両立による心身の負担は重く、ひとり悩んで孤立したり、離職に追い込まれたりするケースもある。企業活動に与える影響も大きく、支援が急がれる。

「休ませて」言えず

「お願いだから休ませてほしいと、言いたくても言えなかった」

７月下旬、一般社団法人・介護離職防止対策促進機構（東京）が東京都内で開いたシンポジウム。パネルディスカッションに登壇した５０代女性が、子育てをしながら脳腫瘍の夫を介護していた約１０年前の苦悩を振り返った。

女性は当時、子どもを持つ女性管理職として、ロールモデルとなることを期待されていた。一つ課題をこなすと、すぐに新たな課題を与えられる。家での介護と育児で疲弊していたが、断ることも、助けを求めることもできず、手を抜けなかった。通勤途中、涙が止めどなく流れるようになり、「参っている」と自覚した。そして職場を離れた。

女性は「もっと周囲とコミュニケーションが取れていれば辞めずに済んだのかもしれない」と悔やんだ。

２０１７年から認知症の父親とパーキンソン病の母親、昨年から別居の叔父も介護している会社員の女性（４９）も、介護と仕事の両立の難しさを吐露した。

一人っ子で頼れる身内はいない。介護に時間をとられることを想定し、作業マニュアルを整え、早めに引き継ぎを行い、担当業務に影響が出ないように心掛けてきた。

しかし、どんなに頑張っても、「休みが多い」「負荷はかけられない」と思われているように感じた。疲労が募り、打ち合わせを失念することもあった。昇進はあきらめた。

「両立より、介護に『全振り』した方が楽かもしれない」。心が折れそうになることもある。「介護と仕事にかける比重は人それぞれ。『どうしたい？』と聞いてもらった上で、会社と個人の最適解を探れるようになれば」と訴えた。

年１０万人が離職

ワーキングケアラーが増えている。経済産業省の推計によると、１２年に２１１万人だったワーキングケアラーは、３０年に３１８万人に達する。約６割が会社の中核を担う４０、５０代。仕事と介護の両立に行き詰まり、離職する人は年間１０万人にのぼる。

こうした状況を受けて、今年４月に改正育児・介護休業法が施行された。休業制度などを活用して両立を支援する狙いだが、人手不足が深刻になる中、どこまで実効性のある形で浸透するかを懸念する声もある。

そもそも介護は、育児と違い、突然やってきて先が見えないと言われる。「介護は家族で」という意識は根強く、共通の話題になりにくいため、問題が潜在化しやすい。

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング副主任研究員の森芳竜太さんは「仕組みをつくるだけでなく、風通しがよく、働きやすい職場環境の整備にいっそう力を注ぐ必要がある」と指摘する。

相互理解へ疑似体験

「お母様が入院したので、すぐ病院へ」。キリンビールマーケティング本部の女性は２月、勤務中に突然の電話を受けると、残務を同僚に引き継ぎ、急いで退社した。

キリンホールディングスがグループ全社で行っている「なりキリン研修」の一コマ。ワーキングケアラーになった想定で１か月間、突発事態への対応や時間制約のある働き方を体験する。同僚らもワーキングケアラーがいる状況を学べるのが特徴だ。

「相互理解が進むことは、チームの連携力や業務効率を高めることにつながる」と、同ホールディングス広報。任意の研修だが、１７年の開始以来、約６８０人が受講した。

他社でも、働きやすい職場づくりは進む。たとえば、ソフトバンクは介護中の社員向けにオンラインコミュニティー「介護いどばた会議」を開設。大成建設は年３回の面談で介護の有無を確認している。

経産省によると、ワーキングケアラーの離職や生産性低下に伴う経済損失額は３０年、推計で９・１兆円。個人の問題であると同時に社会問題だ。森芳さんは「働く人の誰もがワーキングケアラーになりうる。あらゆる人、組織が我が事として関心を持ち、両立のあり方を考えていくことが求められる」と話す。

◆改正育児・介護休業法＝介護離職を防ぐため、企業に対し、家族の介護を申し出た従業員に支援制度を説明して、利用の意向を確認することを義務づけた。４０歳前後の従業員への支援制度の周知、相談窓口の設置なども義務化した。