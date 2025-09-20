右太もも裏のケガから復帰後、9試合で白星がなくマイナーに降格したメッツの千賀滉大投手。メジャー復帰へ向け調整を行う中、日本時間19日に傘下3Aシラキュースで先発し、本来の実力とはほど遠い3回2/3を投げ4失点で降板。依然として復調の兆しが見えません。

そして翌20日、千賀投手がメジャー復帰前に、もう1度実戦での登板機会を希望したことがカルロス・メンドーサ監督の話から判明しました。

しかしマイナーのレギュラーシーズンは22日で終了します。そのため、登板機会をどこで用意するかが注目されます。

メンドーサ監督は「どこでその機会を与えるか、調整中だ」と明かし、千賀投手の状態については「ボールの質をみると状態は落ちている。球速や制球もそうだ。変化球のキレもなかった。それで千賀も登板機会を希望したのだろう」と語りました。

またメンドーサ監督は、千賀投手の不調が、右太もも裏のケガの再発ではないと述べ、「どこかをかばって投げている様子もない。メカニクスなのか、別の要因なのか、こちらとしてはまだ十分に復調をサポート出来ていない。(不調の原因について)結論に達していない。身体面では問題ない」とも述べています。

メッツは、現在ポストシーズン進出をめざし、ワイルドカードで熾烈な争いを繰り広げています。追いすがるレッズとは2ゲーム差、さらにダイヤモンドバックスとは3ゲーム差と、あと8試合を残し予断を許さない状況です。

その状況の中、千賀投手が今後どの場面でメジャー復帰を果たすのかが注目されます。