鷲見玲奈、娘を抱えたショット公開 夏満喫を報告「90cm以下の子供でも遊べる場所が思ったよりあった」
【モデルプレス＝2025/09/20】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が9月20日、自身のInstagramを更新。娘を抱えたプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鷲見玲奈、娘と密着のプラベショット
鷲見は「写真撮るのも載せるのも忘れがちだけど、楽しくやってます」とつづり、娘を抱えた写真を公開。「幼少期以来の志摩スペイン村は、あまりに快適で年パス買いたくなったほど！」と、テーマパークを満喫している様子を明かしている。「90センチ以下の子供でも遊べる場所が思ったよりあったよ」と、子連れで楽しめるスポットであることを報告した。
この投稿に、ファンからは「笑顔が素敵」「幸せそう」「仲良しで微笑ましい」「プライベート感に癒される」「娘さん可愛い」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
