◆米大リーグ　ドジャース６―３ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

　ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、１点を追う５回の３打席目に逆転で決勝の５２号３ランを放ってチームを勝利に導いた。ドジャースは１３年連続のポストシーズン進出が決まり、地区優勝へのマジックを「４」とした。

　カーショーの本拠公式戦最終登板を勝利に導く一打を放った大谷は、広報を通じ以下のように英文のコメントを発表した。

　「素晴らしく、まるで物語のような殿堂入りにふさわしいキャリア、本当におめでとうございます。

　あなたが常にプロフェッショナルな姿勢で野球に臨んできたことを、ずっと尊敬してきました。その成功は、あなたの野球への献身と努力の証そのものです。

　これまで何年も対戦相手として戦ってきて、そして今はワールドチャンピオンとして同じチームの仲間になれたことは、本当に名誉なことです。

　この最後の１か月を共に楽しみ、シャンパンで締めくくろう」

（原文）

「Ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ　ｏｎ　ａｎ　ａｍａｚｉｎｇ　，　ｓｔｏｒｙ　ｂｏｏｋ，　ｈａｌｌ　ｏｆ　ｆａｍｅ　ｃａｒｅｅｒ．

　Ｉ’ｖｅ　ａｌｗａｙｓ　ａｄｍｉｒｅｄ　ｈｏｗ　ｙｏｕ’ｖｅ　ｇｏｎｅ　ａｂｏｕｔ　ｙｏｕｒ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｉｎ　ｓｕｃｈ　ａ　ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　ｗａｙ，　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｓｕｃｃｅｓｓ　ｙｏｕ’ｖｅ　ｈａｄ　ｉｓ　ａ　ｔｒｕｅ　ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｙｏｕｒ　ｄｅｄｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｇａｍｅ．

　Ｉｔ’ｓ　ｂｅｅｎ　ａｗｅｓｏｍｅ　ｃｏｍｐｅｔｉｎｇ　ａｇａｉｎｓｔ　ｙｏｕ　ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ　ｔｈｅ　ｙｅａｒｓ　ａｎｄ　ｎｏｗ　ｓｈａｒｉｎｇ　ａ　Ｗｏｒｌｄ　Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ　ａｓ　ｙｏｕｒ　ｔｅａｍｍａｔｅ　ｈａｓ　ｂｅｅｎ　ａ　ｔｒｕｅ　ｈｏｎｏｒ．

　Ｌｅｔ’ｓ　ｅｎｊｏｙ　ｔｈｉｓ　ｌａｓｔ　ｍｏｎｔｈ　ａｎｄ　ｇｏ　ｏｕｔ　ｗｉｔｈ　ａ　ｓｐｌａｓｈ！！」