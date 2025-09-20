フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に生出演。「面白い」という芸人について語った。

“今週の気になったトピック”としてテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1・58）で放送された“シニアが選ぶ面白い芸人ランキング”について語り始めた徳光。発表された順位を見て「なるほどなと思った」と振り返った。

番組では、60歳以上のシニア93人に「面白いと思う芸人」についてアンケートを実施。同率9位出川哲朗と「千鳥」大悟、8位「ロバート」秋山竜次、7位「かまいたち」濱家隆一、6位「中川家」礼二、5位「バナナマン」日村勇紀、4位は「ナイツ」塙宣之、3位「サンドウィッチマン」富澤たけし、2位明石家さんま。1位は「サンドウィッチマン」伊達みきおという結果だった。

「サンドウィッチマンの2人、テレビでやってる『病院ラジオ』。NHKの良い番組だよね」として、病院に出張ラジオ局を開設し、患者や家族の日ごろ言えない気持ちをリクエスト曲とともに聞いていくNHKのキュメンタリー番組を例に挙げた徳光。「こういった事もできるっていう奥深さみたいなのがサンドウィッチマンにはありますよね」と説明して「それで面白いから」と絶賛した。

また「地上波のテレビをあまり見てないんで誰が面白いかってよくわかんないですけど」と前置きしつつ「この人、一体、どんなこと言うんだろう？どんなボケをかますんだろう？って思わず笑ってしまう芸人さんを挙げるとすると」として3位「くりぃむしちゅー」有田哲平、2位「アンタッチャブル」山崎弘也、1位「サンドウィッチマン」伊達みきおと「ブラックマヨネーズ」吉田敬を列挙。吉田については「彼の受け止め方とか設問は本当面白いと思って感心しちゃう」と舌を巻いていた。