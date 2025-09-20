俳優の土屋太鳳（30）が18日、Instagramを更新。イベントでのドレス姿を披露すると、夫でダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）がリアクションした。

【映像】土屋太鳳の親子ショットや片寄涼太との夫婦ショット

2023年1月に片寄との結婚を発表し、同じ年の8月には第1子の誕生を報告していた土屋。

Instagramでは、神戸の街を散歩する姿や実家で一緒に寝ている様子など、我が子との日常を発信し、「太鳳ちゃんのママさん姿見れてうれしいです」「同じ格好で寝てる！かわいすぎる」など多くの反響が寄せられていた。

土屋太鳳、ファンイベントに出席した際のドレス姿

2025年9月18日の更新では、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3のグローバルファンイベントに出席した際のドレス姿の写真を公開。

「今回は、この作品に出合わせてくれた『NETFLIX』の文字と一緒に。Netflix Japanは、今年で10周年!!!本当に本当に本当に、おめでとうございます。『Entertain the World（世界を楽しませる）』ことをミッションに、『ユニークさ』『大胆な発想』を大切にしながら『想像を超えた物語』を届けてこられた10年。その歴史の中に、ウサギという役として存在することが出来て本当にうれしいです！」

土屋の投稿に、夫の片寄が「いいね！」を付け反応したほか、ファンからも「太鳳ちゃんの笑顔がカワイイ」「ステキなお写真！美しい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）