タレントの中川翔子が、入院中の親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】中川翔子、胎動の様子＆寝るたびに大きくなるおなか

2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2025年5月に妊娠を報告していた中川。その後は妊娠している子どもは双子で、性別が男の子であることを明かしていた。

Instagramでは日々変化していく妊娠生活について発信していて、胎動の様子や寝るたびに大きくなるというおなかを公開してきた。

9月17日の投稿では「双子35週すぎまで入院しないでいられただけありがたかったのだけど！いよいよなんだなー！生むまでこのまま入院みたいです！ひええ」と、出産に備え入院することを報告。

中川翔子、母・桂子さんと病院で親子ショット

翌日には病院で撮影した母・桂子さんとの2ショットを添え、双子への思いをつづっている。

「血圧や双子の張りなどは元気で健康！なんかまたおなかでかくなってる 桂子さんがプレゼント持ってきてくれたよ 双子が遊べる ぬいぐるみつきタオル かわいい、ふたつずついるんだねぇ 家にギリギリまでいたいと思ってたけど 入院した方が安心感が全然違う！先生たち頼もしい！35週すぎまでおうちで過ごさせてくれた双子は親孝行だし、入院したらメンタルが全然安心感！怖いけど双子のためにしっかりご飯食べてちゃんと寝て、予定通りの帝王切開日をめざします！がんばるぞー！」

この投稿にファンからは「無理をせず、周りに頼れることは頼ってくださいね」「お母さんがんばれー！尊敬！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）