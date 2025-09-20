TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後2時54分に、暴風警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。

秋田県の海上では、20日夜のはじめ頃から20日夜遅くまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報【発表】
　20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

■能代市
□暴風警報【発表】
　20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

■男鹿市
□暴風警報【発表】
　20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

■由利本荘市
□暴風警報【発表】
　20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

■潟上市
□暴風警報【発表】
　20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

■にかほ市
□暴風警報【発表】
　20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

■三種町
□暴風警報【発表】
　20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

■八峰町
□暴風警報【発表】
　20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s