気象台は、午後2時54分に、暴風警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 20日14:54時点

秋田県の海上では、20日夜のはじめ頃から20日夜遅くまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□暴風警報【発表】

20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 23m/s



■能代市

□暴風警報【発表】

20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 23m/s





■男鹿市□暴風警報【発表】20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 23m/s■由利本荘市□暴風警報【発表】20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 23m/s■潟上市□暴風警報【発表】20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 23m/s■にかほ市□暴風警報【発表】20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 23m/s■三種町□暴風警報【発表】20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 23m/s■八峰町□暴風警報【発表】20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 23m/s