【暴風警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 20日14:54時点
気象台は、午後2時54分に、暴風警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 20日14:54時点
秋田県の海上では、20日夜のはじめ頃から20日夜遅くまで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報【発表】
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
■能代市
□暴風警報【発表】
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□暴風警報【発表】
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
■由利本荘市
□暴風警報【発表】
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
■潟上市
□暴風警報【発表】
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
■にかほ市
□暴風警報【発表】
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
■三種町
□暴風警報【発表】
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
■八峰町
□暴風警報【発表】
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 23m/s