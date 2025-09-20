いつもお利口で控えめな大型犬がやたら庭へ行くことを気にしていた職員さん。こっそりあとをつけてみたところ、衝撃的な秘密が発覚！思わぬ犯行を目撃した光景は、Instagramにて記事執筆時点で39万回再生され、「こっそり1人で行くのが可愛すぎw」「笑って許してw」「これは現行犯ww」などの声が殺到しました！

【動画：『大型犬がやたら庭に行くなあ』と思ったので、こっそりあとをつけた結果…衝撃的な『まさかの行動』】

やたら庭に行くりっくん

Instagramアカウント「寿里苑 りくもも(@rikumomo_official)」では、老人ホームで働くゴールデンレトリバーのりっくんとあいちゃんの日常が更新されています。

この日はお庭を散策していたというりっくん。いつものようにおトイレしたり、日向ぼっこしたりして過ごしていたそうですが、なんだかいつも以上にお庭に出る回数が多い……な～んか怪しい！

しばらく様子を見ていると……

美味しそうになっている瑞々しいきゅうりとトマトを眺めている様子！たしかに美味しそうだものね。

まさかの秘密に現行犯逮捕！

りっくんは老人ホームでセラピー犬として活躍するほどお利口で控えめな性格のイケメンゴルちゃん。野菜は見るだけ……

あれ？畑の中に入ってる……

きゅうりのすぐ近くで満面の笑みを浮かべてる！

そして……

あ、きゅうりを盗み食いしてるーーーー！！！

さらに犯行は止まりません！！

さらにもう1本！しっかり食べているではありませんか！職員さんもまさかの光景に「あぁ…（笑）」と思わずポロリ。利口で控えめなイケメンりっくんが、まさか裏でこんなことを……！

これはもう現行犯逮捕です！！突撃！！！

職員さんに見られていたとは思わず、見つかったことに「やばい！」と反応するりっくん。しかし、そこは優等生！言い訳はせず、その場に座りこみ「すみません……」と反省の態度をとるのでした。やっぱりお利口さん！

こっそり犯行を重ねていたりっくんに爆笑

お利口なはずのりっくんがまさかの犯行を重ねていた光景は、Instagramに投稿されると多くのユーザーの注目の的に！

記事執筆時点で39万回以上再生され、「こっそり1人で行くのが可愛すぎw」「笑って許してw」「これは現行犯ww」など爆笑の声が寄せられました。

Instagramアカウント「寿里苑 りくもも(@rikumomo_official)」では、今回ご紹介したりっくんと後輩犬・あいちゃんの働きっぷりが投稿されています。

なんとりっくん、他にもトマトを盗み食いしていたようで……続きはぜひアカウントをチェックしてみてくださいね！

りっくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「寿里苑 りくもも(@rikumomo_official)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。