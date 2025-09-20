劇場版『チェンソーマン レゼ篇』初日興収4.2億円突破 最終50億円視野の大ヒットスタート
きのう公開を迎えた劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の公開記念舞台あいさつが20日、都内で開催され、公開1日目で観客動員数27.2万人、興行収入4.2億円を突破したことが発表された。
【動画】『チェンソーマン レゼ篇』豪華声優キャスト集結で秘蔵トーク！
舞台あいさつには、デンジ役の戸谷菊之介、マキマ役の楠木ともり、早川アキ役の坂田将吾、レゼ役の上田麗奈に加え、今回が本作のイベント初参加となる暴力の魔人役の内田夕夜、天使の悪魔役の内田真礼、東山コベニ役の高橋花林が登壇し、声優を務めたキャスト陣が勢ぞろいした。
全国421館にて公開され、最終50億円を狙える大ヒットスタートとなり、戸谷は「ありがとうございます！」と感謝。「反響もすごくて、興奮冷めやらぬ文章でつぶやいてくださってうれしいです！」とファンからの言葉に喜びを語った。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。
原作はシリーズ累計発行部数、3000万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」（集英社）で連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』などで知られる鬼才の漫画家・藤本タツキ氏。『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3000万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
