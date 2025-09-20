37歳・鈴木奈々、“平成風”ギャルに変身「めっちゃ若い！」「ちょーかわいい」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。「ギャルになりました」と“雰囲気ガラリ”な撮影ショットを披露した。
【写真】「めっちゃ若い！」“平成風”ギャルに変身した鈴木奈々
「今日の撮影めっちゃ楽しかった」とつづり、1枚の撮影ショットをアップ。ツインテールで髪と体にシールをたくさん貼り付けた“平成風”ギャルの鈴木が写し出されている。ヘアメイクは2時間かかったといい、「ギャルは大変だー！時間がかかる！」とつづった。
ファンからは「さすが、モデルさん どんな格好しても似合うね」「ちょーかわいい」「めっちゃ若い！」「懐かしい電話 美ギャル」などのコメントが寄せられている。
