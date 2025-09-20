２９日スタートのＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演が決まった２１歳俳優にネットが沸いた。

ＮＨＫは２０日に新キャストを発表。トミー・バストウ演じるヘブンの教え子として、若手俳優３人の出演を報告した。２８７人が参加したオーディションを経て決定。その一人が、松江中学の生徒・正木清一役を演じる日高由起刀 （ゆきと）だ。正木は、将来を嘱望されている秀才で…というキャラクターだ。

日高は、現在放送中の「あんぱん」に続き２作連続の朝ドラ出演。「あんぱん」では小倉連隊の初年兵・目黒新役を演じた。日高は「ばけばけ」について「正木という人物は、日本の将来に大きな野望を持ち、秀才でありながら少し子供のような一面も持っています。舞台となる明治時代の『学生』としての自覚を持ちながらも、同級生の丈や小谷とのやり取りや、何かに没頭している時の彼の世界観に注目していただければ嬉しいです。そんな正木と向き合いながら、どこか愛らしいところを皆様にお届けできればと思います」とコメント。「脚本を読んだとき、『ばけばけ』は笑いが多い印象で、実際に映像になるのがとても楽しみです。ワクワクしております！よろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

一度見たら忘れられないビジュアルと独特の存在感。ネットは「ぼくほし出演中の日高由起刀さん！」「ぼくほしの鷹野くん日高由起刀くんが朝ドラに！楽しみ！髪型は変わらんのね」「日高由起刀さん ぼくほし の生徒会長じゃないか！将来がとても楽しみな俳優さんなので、朝ドラ出演が嬉しい」と注目した。日高は、現在放送中のカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（月曜・後１０時）で、生徒会会長・鷹野良則役で出演している。