ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１９日（日本時間２０日）に本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２試合ぶりの５２号を放ち、４打数１安打３打点、１得点だった。打率２割８分３厘。チームは６―３で勝って３連勝。１３年連続となるポストシーズン進出を決め、地区優勝へのマジックを４とした。

まさにスーパースターの一振りだった。ドジャー・スタジアムが騒然となったのは１―２の５回二死一、二塁だった。左腕レイのカウント２―２からの５球目、外角高めの９５・５マイル（約１５３・７キロ）のフォーシームを捉えて逆方向へ。ファンは両腕を突き上げて総立ちだ。角度３０度、打球速度１００・２マイル（約１６１・３キロ）で高々と上がった打球が左翼席へ消えるの見届けるとバットを空中に放り投げて回転させた。逆転の５２号３ランは飛距離３７０フィート（約１１２・８メートル）だった。これでトップのシュワバー（フィリーズ）と１本差だ。同時に５回途中で降板したカーショーの黒星を消した。

試合後、ＮＨＫＢＳのインタビューに「何とかバットに当ててフィールド内に収めたいなと思っていたので、いいコースでしたけどファウルにならずにしっかりと打ち切れたので良かった。打った瞬間、行くなとは思ったんですけど、その前の打席でもしっかりいい捉え方をしていたので自信を持って打席に入れた」と答えた。

思えば１年前の９月１９日は敵地マイアミでのマーリンズ戦で史上初の「５０―５０」を達成している。大谷にとっても野球ファンにとっても忘れらない一日だ。自らのバットで記念日を上書きした格好だ。

試合前からドジャー・スタジアムは異様な熱気に包まれていた。前日１８日（同１９日）に現役引退を発表した通算２２２勝のレジェンド左腕カーショーのレギュラーシーズン最後の本拠地登板だからだ。

「勝てたのでホッとしているのと、カーショーの記念すべき日にしっかりと勝ちで終われたのは大きいと思います」

初回、カーショーが先頭ラモスに先頭打者弾を浴びた直後、ドジャースの先頭打者として打席に入った。２球で追い込まれた３球目、内角高めの９３・９マイル（約１５１・１キロ）のフォーシームに詰まらされて遊飛に倒れた。

１―２の３回一死無走者は１ストライクからの２球目、真ん中やや高めの９４・６マイル（約１５２・２キロ）のフォーシームを強打。角度１９度、打球速度１０５・５マイル（約１７０キロ）で中堅へ伸びたが、中堅手がアンツカーで捕球した。

６―３の７回一死無走者は３番手の左腕ゲージのカウント１―２からの４球目、真ん中低めの８７・４マイル（約１４０７キロ）のチェンジアップに空振り三振。

２年連続ワールドシリーズ制覇の挑戦権を手にしたが、「まずは最後までレギュラーシーズン１試合、１試合を大事にしたい。ポストシーズン進出を決められたのは大きい。１試合、１試合大事にしながら明日切り替えて頑張りたいと思います」と冷静だった。

チーム１５４試合で５２本は昨季と同じペース。昨季は上積みは２本だったが、今季は何本重ねることができるか楽しみだ。