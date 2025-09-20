女子プロレス「マリーゴールド」のＭＩＲＡＩ（２５）が、１０月１３日の東京・後楽園ホール大会を最後に同団体を退団することを表明した。

２０日の新木場１ｓｔＲＩＮＧ大会でワールド王者・林下詩美と組み、青野未来＆桜井麻衣と激突。試合でＭＩＲＡＩは桜井と向き合うと一進一退の攻防を展開。エルボー合戦で火花を散らすとＭＩＲＡＩが桜井に雪崩式ブレーンバスターを発射しマットに叩きつけた。

試合時間が残り２分を切ると２人の戦いはさらにヒートアップ。桜井からグロリアスドライバーをくらったＭＩＲＡＩはバックドロップで対抗。最後は両者のエルボーが相打ちとなったところで試合終了のゴングが鳴り、１５分時間切れドローに終わった。

試合後マイクを持ったＭＩＲＡＩは「すごいメンバーだな！ シングルのベルトを持ってる２人と、そして青野未来ドリーム・スターＧＰ優勝おめでとう…。自分はこの前までやってたドリーム・スターに覚悟を持って挑んでたんですよ。それで全然結果を残せなくて自分自身ともう１回だけ向き合いました。そして答えが出ました。ＭＩＲＡＩは１０月１３日を持ちましてマリーゴールドを退団します！」と退団を電撃表明した。

ＭＩＲＡＩは２０１８年４月にＫＡＩＥＮＴＡＩ ＤＯＪＯに入門。１９年４月に東京女子プロレスに移籍し、同年５月に舞海魅星（まいうみ・みらい）のリングネームでデビュー。２２年１月にスターダムに移籍すると「シンデレラ・トーナメント」を２連覇を果たし、２３年７月にはワンダー王座を獲得した。２４年３月にスターダム退団後、マリーゴールドの旗揚げに参加。桜井と共にツインスター王座を戴冠するなど中心選手として団体を盛り上げた。

「前の団体からロッシー小川にはお世話になって、このマリーゴールドに来て、ずっとやりたいって言ってた凱旋試合やプロレス教室もやらせてもらったし、いろんなカードを組んでいただきました。そして、こんな素敵な仲間やお客さんにも出会いましたけど、自分自身と向き合って、ロッシー小川に今まで頼ってきたけど、これからは自分自身の力を試してみたいと思います。ＭＩＲＡＩはロッシー小川から巣立ちます」。

そして最後にマリーゴールドのリングでやりたいことがあると語ったＭＩＲＡＩは「自分はマリーゴールドでいろんな選手のデビュー戦の相手をさせてもらったから、（山崎）裕花、山岡聖怜、南小桃と試合したい」と語り、タッグパートナーの桜井に近づくと「最後に隣に立ってほしいんだけどどうかな？」とラストマッチのパートナーに指名。すると極悪ユニット「ダークネス・レボリューション」の野崎渚とＣＨＩＡＫＩからラストマッチの対戦相手に名乗りを上げられＭＩＲＡＩも桜井も受諾。

最後は「これからもっともっと元気よく、心を込めて皆様に勇気や元気を与えられるような試合ができるように頑張っていきますので、ＭＩＲＡＩをこれからもよろしくお願いします」と宣言しリングを後にした。