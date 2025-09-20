高橋愛（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/20】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が19日、自身のInstagramを更新。髪色をホワイトに変えた大胆なイメージチェンジを公開し、話題を呼んでいる。

◆高橋愛、ピンクからホワイトヘアに劇的変身


高橋は「あ、髪の毛白くしたよ」とホワイトヘアへの変身を公開。「お気に入りっ！」と新しいヘアスタイルへの満足を表現し、「さよなら〜ピンクヘア」とこれまでのピンクヘアから印象をガラリと変えた。

この投稿に、ファンからは「別人級」「衝撃の美しさ」「綺麗な色」「印象変わる」「何でも似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）

