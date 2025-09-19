有村麻央、紫雲清夏、篠澤 広のフィギュアなど「一番くじ 学園アイドルマスター Part3」全ラインナップが公開
BANDAI SPIRITSは、10月18日より発売予定のキャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part3」の全ラインナップを公開した。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をテーマにしたキャラクターくじ第3弾。今弾ではオリエンタルハロウィンをテーマにした衣装を身に着けたアイドル12人のイラストを使用したA2短冊ポスターやタッセル付きアクリルチャームなどが当たる。
また、「有村麻央」、「紫雲清夏」、「篠澤 広」が一番くじ美少女フィギュアシリーズ「グレイスマスター」で立体化。また、ラストワン賞では「篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」が登場する。
「一番くじ 学園アイドルマスター Part3」ラインナップ
A賞：有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約21cm
B賞 紫雲清夏 フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約23cm
C賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約21cm
D賞 描きおろし A2短冊ポスター
・全12種（選べる）
・サイズ：約59cm
E賞 タッセル付きアクリルチャーム
・全12種（選べる）
・サイズ：アクリル部分 約4cm、全長 約9cm
F賞 コレクションキラ缶バッジ
・全12種（選べない）
・サイズ：約7.5cm
G賞 フォトカードセット
・全12種（選べる）
・サイズ：約9cm（2枚セット）
H賞 描きおろし アクリルスタンド
・全12種（選べない）
・サイズ：約8.5～9.5cm
ラストワン賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.
・サイズ：約21cm
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.