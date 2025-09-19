【一番くじ 学園アイドルマスター Part3】 10月18日より順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、10月18日より発売予定のキャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part3」の全ラインナップを公開した。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をテーマにしたキャラクターくじ第3弾。今弾ではオリエンタルハロウィンをテーマにした衣装を身に着けたアイドル12人のイラストを使用したA2短冊ポスターやタッセル付きアクリルチャームなどが当たる。

また、「有村麻央」、「紫雲清夏」、「篠澤 広」が一番くじ美少女フィギュアシリーズ「グレイスマスター」で立体化。また、ラストワン賞では「篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」が登場する。

「一番くじ 学園アイドルマスター Part3」ラインナップ

A賞：有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：約21cm

B賞 紫雲清夏 フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：約23cm

C賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：約21cm

D賞 描きおろし A2短冊ポスター

・全12種（選べる）

・サイズ：約59cm

E賞 タッセル付きアクリルチャーム

・全12種（選べる）

・サイズ：アクリル部分 約4cm、全長 約9cm

F賞 コレクションキラ缶バッジ

・全12種（選べない）

・サイズ：約7.5cm

G賞 フォトカードセット

・全12種（選べる）

・サイズ：約9cm（2枚セット）

H賞 描きおろし アクリルスタンド

・全12種（選べない）

・サイズ：約8.5～9.5cm

ラストワン賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

・サイズ：約21cm

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.