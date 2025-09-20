母の代わりに8歳で家事を担い、心を閉ざし家族を支える「ヤングケアラー」の現実【作者に聞く】
「ヤングケアラー」を題材にした水谷緑(@mizutanimidori)さんの「私だけ年を取っているみたいだ。ヤングケアラーの再生日記」(文藝春秋)を紹介する。「ヤングケアラー」とは、家族・親族に病気や障害があり、18歳以下の子供が日常的に家事や家族の世話を担っていることをいう。本作は、実際にヤングケアラーだった方々の取材に基づいて描かれており、1人の少女が家族という形を守るために自らの心を閉ざし、再生するまでの物語を描いている。
主人公の音田ゆいは、小学3年生にして母親が統合失調症を患っているため、洗濯・料理・買い物など家事を一手に担う「ヤングケアラー」である。いつも家事のことで頭がいっぱいで、8歳でありながら友達と過ごす年相応の楽しさを知らなかった。
本作「私だけ年を取っているみたいだ。ヤングケアラーの再生日記」では、ゆいが学生生活を経て、就職・結婚・子育てを経験しながら、自らの心を取り戻していく姿が描かれている。さらに、10代の当事者でも読めるようにすべてにルビ(ふりがな)が振られ、ヤングケアラーの支援団体の情報も掲載されている。
ヤングケアラーはまだ十分に知られていないものの、実際には小学生の15人に1人の割合で存在しているという。作者の水谷緑さんは、約2年間にわたり10人以上へ取材を重ね、「私だけ年を取っているみたいだ。ヤングケアラーの再生日記」を制作したそうだ。
成長するにつれて、ゆいは自分の心を殺して生きる道を選んだ。母親が暴れずにいてくれるならと、心を無にして過ごすことが当たり前になっていった。ゆいのように、その環境が日常となり、自分がヤングケアラーであることに気づけない場合もあるという。そのようなときについて、水谷さんは「困っていることに気づかないことが大半なので難しいと思いますが…」と前置きし、「若い人ならまずは普段使っているSNSで、自分と似た境遇の人や支援団体を見つけるといいのではと思います。力になりたいと思っている人はたくさんいます」と教えてくれた。
社会問題にもなっているヤングケアラー。実際に当事者だった人々の声に、ぜひ耳を傾けてほしい。
取材協力：水谷緑(@mizutanimidori)
