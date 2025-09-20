元日本代表ＧＫ権田修一（３６）が２０日、完全移籍でＪ１神戸に加入し、神戸市の練習場で行われた同日の全体練習に参加した。約１時間半の練習時間で、実戦形式にも参加するなど、加入後すぐにも本格的に汗を流した。練習後には報道陣の取材に応じ、自ら移籍に至った経緯や思い、今後の目標を語った。

国際Ａマッチ３８試合、１４年のブラジル、２２年のカタールＷ杯出場と大舞台で日本のゴールを守り続けてきた大物ＧＫが、神戸に電撃的な移籍を果たした。サポーターにも公開された練習で、ＦＷ大迫やＭＦ武藤、ＤＦ酒井など同じ粒ぞろいの代表経験者と実戦形式もこなし、元々豪華だった神戸の布陣が、さらに一段スケールアップした。

移籍は権田自身と神戸の思惑が重なって実現した。「もう隠すことはないので」。権田はその真相を自ら語った。

今季プレーしていたハンガリーのデブレツェニを６月までに退団。無所属だった状態で、早い段階に神戸からオファーを受けていた。しかし、権田は海外志向を優先し、神戸の永井秀樹ＳＤらに「海外からオファーが来たらそっちを選択する可能性もあります」と正直に伝えていた。海外でのプレーを望んだわけは、「Ｗ杯に僕はもう一度出たいので」と３度目のＷ杯出場をかなえるためだ。

結局、代表入りへのアピールとなる移籍先は「実現できるレベルのクラブから、やっぱりなかなかオファーがなかった」と簡単には見つからなかった。ただ、以前からオファーを受けていた神戸はアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）出場中で、Ｗ杯出場へのアピールがかなう条件が整っている。権田は昨季のＡＣＬＥに出場したアル・ヒラルが、プレミアリーグの強豪であるマンチェスター・シティをクラブＷ杯で撃破したことを例に挙げ、アジアの舞台で活躍することが、自身の価値を上げると説明。「ＡＣＬＥで価値を上げられる。そこを持って加入を決めました」と語った。

神戸も第２ＧＫの新井章大が今季絶望の負傷で離脱中。永井ＳＤは「経験のあるトップのキーパーを補強するところで結論を出して、今回の獲得に至りました」と説明した。