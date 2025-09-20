◇ナ・リーグ ドジャース6―3ジャイアンツ（2025年9月19日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。1点を追う5回に2試合ぶりの52号逆転3ランを放ち、ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに1本差に迫った。チームは逆転勝利で13年連続ポストシーズン進出を決め、地区優勝マジックを4に減らした。

試合後、大谷は試合を中継したNHKのインタビューに対応。「勝てたのでホッとしているのと、カーショーの記念すべき日にしっかりと勝ちで終われたのは大きいと思います」と振り返った。

左翼ポール際への一発については「何とかバットに当ててうまくフィールド内に収めたいと思っていた。いいコースでしたけど、ファウルにならずしっかりと打ち切れたので良かったと思います」とコメント。手応えについては「打った瞬間いくと思った。その前の打席もしっかりいい捉え方をしていたので、自信を持って打席に入れた」と振り返った。

カーショーがレギュラーシーズン本拠最終登板だったことには「まだ2年目ですけど、エンゼルスでやっている時でやっている時から対戦も含めて見てきましたし、まず勝ちで終われるようにいいところで逆転の一打が打てたのは凄い大きかったと思います」と喜んだ。

ポストシーズン進出が決まったことに「まずは最後までレギュラーシーズン1試合、1試合を大事にしたい」としつつ「ポストシーズン進出を決められたのは大きい。1試合、1試合大事にしながら明日切り替えて頑張りたいと思います」と話した。

ドジャースは13年連続ポストシーズン進出が決定。これは1995〜2007年までのヤンキースに並ぶ13年連続で、1991〜2005年まで14年連続で進出したブレーブスに次ぐ歴代2位タイとなった。

試合後はデーブ・ロバーツ監督が乾杯の音頭を取って首脳陣、ナインがシャンパンで乾杯。ポストシーズンが行われる10月の戦いへ向け「OCTOBER Baseball」と書かれたTシャツを着用し、2年連続世界一へ士気を高めていた。