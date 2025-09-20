「ドジャース６−３ジャイアンツ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースが３連勝で１３年連続のプレーオフ進出を決めた。試合後、クラブハウスではシャンパンで乾杯したことをデーブ・ロバーツ監督が明かした。

試合終了後、クラブハウスに集まった選手たちはシャンパンを掲げて乾杯。指揮官は「カーショーのこれまでの偉業、そしてチームのプレーオフ進出を祝って」と明かした。ワールドシリーズ連覇への挑戦権をまず手にしたことでチームは喜びを噛みしめた。

試合後、ロバーツ監督は「きょうはクレイトンのキャリアを祝いたかったし、ポストシーズン進出を果たした今年の成果をたたえたいと思っていました。それだけです。私たちにはまだ長い道のりが残っているからね」と語った。

昨年もプレーオフ進出決定時はシャンパンで乾杯したのみで、盛大なシャンパンファイトは行わなかったドジャース。地区優勝までマジック４と迫っており、大谷翔平投手は試合後、グラウンドインタビューで「まずは最後までレギュラーシーズン、１試合、１試合を大事にしたい。一つ大きいと思うので、明日切り替えて頑張りたい」と語っていた。